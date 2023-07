Oranje Leeuwin Katja Snoeijs laakt denigrerende woorden ’flauwe’ Nico Dijkshoorn

„Het is een beetje flauw”, reageerde Snoeijs in Trinity Wharf, het spelershotel van de Leeuwinnen in Nieuw-Zeeland. „Je hoort rond grote vrouwentoernooien zo vaak dat niemand zou kijken, maar de cijfers bewijzen het tegendeel. Volgens mij keken er zondag anderhalf miljoen naar onze wedstrijd.”

Volgens de speelster van Everton, die donderdag naar alle verwachting de geblesseerde centrumspits Lineth Beerensteyn tegen de VS vervangt, zit er ook een knop op de tv. „Als je niets met ons voetbal hebt en het niets vindt, kijk je toch niet?”

Aandachttrekkerij

De kritiek op vrouwenvoetbal is een steeds terugkerend verhaal in de ogen van Snoeijs: „Het gekke is dat mensen die niets met vrouwenvoetbal hebben, er toch heel graag iets over willen zeggen. Maar moet dat iedere keer als de sport wordt uitgezonden? Het is typisch Nederlands.”

Dat de columnist van Voetbal International, niet bepaald een liefhebber van vrouwenvoetbal, zijn moment uitgerekend tijdens het WK in Australië en Nieuw-Zeeland kiest, is volgens Snoeijs geen toeval. „Uiteindelijk maakt het niet zoveel waar het over gaat, als hij maar iets controversieels kunnen zeggen. Zo kan hij zichzelf profileren. Dat wij als speelsters van Oranje daar de dupe van zijn, maakt hem totaal niet uit.”

Vervanger Beerensteyn

Bondscoach Andries Jonker liet dinsdag aan ESPN overigens weten dat de kans „zo’n 3 procent is” dat Beerensteyn bij het duel met de wereldkampioen aanwezig kan zijn. „Het ziet er niet naar uit. Maar je weet het nooit”, zei Jonker tegen de tv-zender.