’Dopingzondaar Riis keert terug in wielersport’

De voormalig wielrenner, die in 1996 de Tour de France won maar elf jaar later bekende dat op doping te hebben gedaan, gaat aan de slag met NTT Pro Cycling, dat vorig seizoen nog Dimension Data heette.

Het Deense bedrijf Virtu Cycling wordt mede-eigenaar van het WordTour-team en zou Riis naar voren hebben geschoven als sportieve eindverantwoordelijke. Woensdag staat een persconferentie gepland.

De 55-jarige Deen was tot en met 2015 jarenlang actief als sportief directeur van Tinkoff-Saxo. Met het team boekte hij grote successen met onder anderen Peter Sagan, Fabian Cancellara en de gebroeders Schleck.

Bij NTT Pro Cycling zijn Edvald Boasson Hagen, Victor Campenaerts, Roman Kreuziger, Domenico Pozzovivo en Michael Valgren momenteel de blikvangers.

Over twee weken begint het wielerseizoen met de Tour Down Under. In 2021 start de Tour de France in Kopenhagen.