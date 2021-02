Hockeybond blijft hopen op publiek bij EK in Amsterdam

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Hockey: Hockeybond houdt hoop op publiek bij EK in Amsterdam

13:19 uur De organisatie van het EK hockey in Amsterdam heeft de hoop om komende zomer publiek te kunnen verwelkomen nog niet opgegeven. Er zijn verschillende scenario’s opgesteld voor een toernooi met publiek, een evenement met weinig toeschouwers of zelfs zonder publiek.

„De gezondheid van de deelnemers en officials staat voor ons voorop, direct gevolgd door onze ambitie om hockeyfans zoveel mogelijk te kunnen betrekken bij het toernooi. Op welke manier dan ook”, aldus Erik Gerritsen, de algemeen directeur van de hockeybond. „We denken dat we er ook onder corona-omstandigheden een hockeyfeest van kunnen maken.”

Ook valt nu niet te zeggen welke andere maatregelen in de zomer van invloed zullen zijn op de organisatie van het toernooi, aldus de bond. Samen met de Europese hockeyfederatie, sportkoepel NOC*NSF en diverse overheidsinstanties bespreekt de KNHB op dit moment de mogelijkheden.

Het EK is van 4 tot en met 13 juni in het Wagener-stadion.

Atletiek: Kipchoge loopt in april marathon van Hamburg

12.17 uur: De Keniaan Eliud Kipchoge staat op zondag 11 april aan de start van de marathon van Hamburg. De 36-jarige Keniaan heeft met 2.01.39 het wereldrecord op dit onderdeel op zijn naam staan. Voor Kipchoge is de marathon in de Duitse stad de laatste test voor de Olympische Spelen van komende zomer in Japan.

De Keniaan was jarenlang onverslaanbaar op de klassieke hardloopwedstrijd over 42,2 kilometer, maar hij werd vorig jaar oktober in Londen verslagen. De wereldrecordhouder kwam in de regenachtige en koude Engelse hoofdstad als achtste over de finish in 2.06.49, ruim een minuut na de Ethiopische winnaar Shura Kitata.

Tennis: Engelse bond laat grasseizoen grotendeels doorgaan

11.41 uur: Het merendeel van de voorbereidingstoernooien in aanloop naar Wimbledon gaat door zoals gepland. De Engelse tennisbond LTA heeft wel een aantal kleine wijzigingen doorgevoerd. De bond schetst verschillende scenario’s en blijft „voorzichtig optimistisch” dat de toernooien mogen worden bijgewoond door supporters.

Het grasseizoen begint op 5 juni met het WTA-toernooi van Nottingham. Een week later staan het WTA-toernooi van Birmingham en het ATP-toernooi van Queen’s op het programma. In de laatste week voor Wimbledon staat het gecombineerde WTA-/ATP-toernooi van Eastbourne gepland.

Wielrennen: Jumbo-Visma hevelt Olav Kooij (19) over naar WorldTour-ploeg

11.37 uur: Jumbo-Visma heeft Olav Kooij vervroegd overgeheveld van de opleidingsploeg naar de WorldTour-ploeg. De pas 19 jaar oude Kooij was afgelopen seizoen goed voor zes zeges. Eigenlijk zou Kooij gedurende het seizoen promotie maken binnen de ploeg, maar binnen alle geledingen van Jumbo-Visma waren mensen het ermee eens dat het goed is om het proces met enkele maanden te versnellen.

„Helaas vallen er steeds meer koersen weg uit het programma van ons opleidingsteam en tegelijkertijd ontstaat er in het profprogramma juist meer ruimte door het uitvallen van renners. Dat creëert voor Olav een situatie waarin een overstap het beste bijdraagt aan zijn opleiding en ontwikkeling”, aldus sportief directeur Merijn Zeeman. Die zag kort geleden Tom Dumoulin wegvallen. Hij besloot voor onbepaalde tijd te stoppen met wielrennen.

Voetbal: Week na winnend doelpunt in WK-finale test Pavard positief

10.16 uur: Benjamin Pavard van Bayern München heeft positief getest op het coronavirus. De 24-jarige Pavard zit thuis in isolatie. Volgens Bayern gaat het naar omstandigheden goed met de Franse international.

Pavard maakte vorige week in Qatar het enige doelpunt in de finale van het WK voor clubs tegen de Mexicaanse ploeg Tigres. Hij bleef maandag op de bank in de competitiewedstrijd (3-3) tegen Arminia Bielefeld.

Thomas Müller miste de finale tegen Tigres vanwege een positieve test. Javi Martinez en Leon Goretzka moesten het toernooi in Qatar overslaan omdat ze in de aanloop daar naartoe een positieve coronatest hadden afgelegd. De twee middenvelders hebben de training in München inmiddels hervat. Bayern, de koploper in de Bundesliga, speelt zaterdag uit tegen Eintracht Frankfurt.

Basketbal: Warriors dankzij inhaalrace langs Heat

10.14 uur: Golden State Warriors heeft in de NBA na een sterke inhaalrace in overtime van Miami Heat gewonnen. Dankzij een aantal driepunters van Stephen Curry in de verlenging werd het 120-112. Halverwege keken de Warriors tegen een achterstand van 61-46 aan. Met nog ruim zes minuten te spelen leidde Heat met 99-85.

Toen er nog anderhalve minuut op de klok stond in overtime hadden de Warriors nog geen moment de leiding gehad. Dankzij een score van Kent Bazemore kwam de thuisploeg voor het eerst op voorsprong, met 109-107.

In de reguliere speeltijd haalde Curry niet zijn gewenste niveau. Zijn schotpercentage lag de afgelopen drie weken niet zo laag. In de overtime liet hij toch nog zijn klasse zien. Curry kwam uit op 25 punten, zeven rebounds en elf assists. Bazemore nam een punt meer voor zijn rekening. Draymond Green ontbrak bij de Warriors vanwege een enkelblessure.