Ook Pavard test positief bij Bayern München

Voetbal: Week na winnend doelpunt in WK-finale test Pavard positief

10.16 uur: Benjamin Pavard van Bayern München heeft positief getest op het coronavirus. De 24-jarige Pavard zit thuis in isolatie. Volgens Bayern gaat het naar omstandigheden goed met de Franse international.

Pavard maakte vorige week in Qatar het enige doelpunt in de finale van het WK voor clubs tegen de Mexicaanse ploeg Tigres. Hij bleef maandag op de bank in de competitiewedstrijd (3-3) tegen Arminia Bielefeld.

Thomas Müller miste de finale tegen Tigres vanwege een positieve test. Javi Martinez en Leon Goretzka moesten het toernooi in Qatar overslaan omdat ze in de aanloop daar naartoe een positieve coronatest hadden afgelegd. De twee middenvelders hebben de training in München inmiddels hervat. Bayern, de koploper in de Bundesliga, speelt zaterdag uit tegen Eintracht Frankfurt.

Basketbal: Warriors dankzij inhaalrace langs Heat

10.14 uur: Golden State Warriors heeft in de NBA na een sterke inhaalrace in overtime van Miami Heat gewonnen. Dankzij een aantal driepunters van Stephen Curry in de verlenging werd het 120-112. Halverwege keken de Warriors tegen een achterstand van 61-46 aan. Met nog ruim zes minuten te spelen leidde Heat met 99-85.

Toen er nog anderhalve minuut op de klok stond in overtime hadden de Warriors nog geen moment de leiding gehad. Dankzij een score van Kent Bazemore kwam de thuisploeg voor het eerst op voorsprong, met 109-107.

In de reguliere speeltijd haalde Curry niet zijn gewenste niveau. Zijn schotpercentage lag de afgelopen drie weken niet zo laag. In de overtime liet hij toch nog zijn klasse zien. Curry kwam uit op 25 punten, zeven rebounds en elf assists. Bazemore nam een punt meer voor zijn rekening. Draymond Green ontbrak bij de Warriors vanwege een enkelblessure.