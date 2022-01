Borussia Dortmund zet zichzelf voor schut: ’Dit maakt mij kwaad’

Etienne Amenyido zette de thuisploeg al na vier minuten op voorsprong. Een eigen doelpunt van Axel Witsel zorgde in de 40e minuut voor een verdubbeling van de score. Een rake strafschop van Erling Haaland bepaalde na een klein uur spelen de eindstand. Donyell Malen mocht bij Dortmund in de 65e minuut invallen.

„We kunnen een wedstrijd niet beginnen zoals we vandaag deden”, stelde trainer Marco Rose van de nummer twee van de Bundesliga in gesprek met de Duitse tv-zender Sky. „We komen al snel in de problemen en spelen de eerste helft inspiratieloos. Daar zijn geen excuses voor. Het is ook een beetje dom om zo te starten na een topprestatie tegen Freiburg en de wedstrijd tegen Frankfurt”, doelend op de laatste twee overwinningen in de competitie.

„Helaas worden weer een aantal zaken bevestigd die ons in de afgelopen weken, maanden en jaren al duidelijk zijn geworden”, ging Rose verder, zonder duidelijk te maken waar hij exact op doelde. ,,Wij zijn zelf schuldig aan deze uitschakeling. Klaar, uit. Dit resultaat maakt mij kwaad, want we geven de kans op een prijs zomaar weg.”

Axel Witsel ligt teleurgesteld op de grond. Ⓒ ProShots

Zonder prijs

Dortmund dreigt het seizoen nu zonder prijs af te gaan sluiten. Bayern München heeft in de competitie al een voorsprong van zes punten, terwijl BVB na de uitschakeling in de Champions League straks verder moet in de Europa League.

„Maar moeten we het nu opgeven, of wat?”, aldus aanvoerder Marco Reus in gesprek met ARD, geconfronteerd met de feiten. „We moeten dit eerst laten bezinken en gaan zaterdag tegen Hoffenheim weer verder. Natuurlijk missen we dit jaar een goede kans om de beker te winnen. Ook omdat Bayern al eerder werd uitgeschakeld. Het is nu heel, heel bitter. Ons probleem is dat we geen serie van zeven, acht, negen duels kunnen neerzetten. Dat is nu wel duidelijk.”