Manchester City-trainer Pep Guardiola roemt speciale groep: ’We waren meedogenloos’

Guardiola kijkt op een bijzonder seizoen terug. „We zullen dit seizoen altijd herinneren door de manier waarop we hebben gewonnen. Ik ben heel trots om hier de trainer te zijn van deze groep spelers. Ze zijn zo speciaal. Om dit seizoen zo te eindigen met alle restricties en belemmeringen die we het hoofd moesten bieden en dan zo’n voortdurend niveau halen, is opmerkelijk. We waren meedogenloos.”

Manchester City stond na de nederlaag tegen Tottenham Hotspur in november elfde in de Premier League. Daarna won de ploeg van de 27 wedstrijden er 22 en speelde twee keer gelijk. City had afgelopen zaterdag de titel al kunnen pakken, maar verloor toen van Chelsea.

De ploeg van Guardiola kan het seizoen nog mooier maken door op 29 mei Chelsea te verslaan in de finale van de Champions League. Het is dé grote prijs die nog ontbreekt in de prijzenkast van The Citizens.

Voor de Catalaanse oefenmeester is het de tiende prijs die hij met de club pakt sinds hij er in 2016 coach werd. Naast de drie titels won hij één keer de FA Cup en vier keer de League Cup en twee keer de Super Cup.

Sergio Aguero en Fernandinho wonnen eerder dit seizoen ook al de League Cup met Manchester City. Ⓒ HH/ANP

Fernandinho

Aanvoerder Fernandinho noemt het behalen van de titel met zijn ploeg de ultieme vervulling van de ambities. „Dit is waar we allemaal van dromen als jonge spelers. Het is een heerlijk gevoel”, reageerde de Braziliaanse middenvelder.

„We zullen even genieten van dit moment en we hopen dat de fans dat ook doen. Maar reken erop dat we alles zullen blijven doen wat we kunnen om ook de Champions League naar huis te brengen dit seizoen”, keek Fernandinho alweer vooruit naar de finale van de Champions League. „Voetbal is alles voor ons en we streven er iedere dag naar om zo goed mogelijk te zijn en Manchester City succes te bezorgen.”

De Braziliaan noemt het een eer dat hij aanvoerder mag zijn van deze ploeg. „Het is een privilege omdat de spelers alles hebben gegeven dit seizoen, zowel in de trainingen als in de wedstrijden. Het teamwork was geweldig.”

Teamgenoten Aymeric Laporte, Kevin De Bruyne en Raheem Sterling vierden de titel met korte berichten op social media. De Duitse voetballer Ilkay Gündogan liet weten dit moment liever na een eigen wedstrijd te hebben gevierd maar dat hij het nu neemt zoals het is gekomen.