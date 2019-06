Ton Boot Ⓒ De Telegraaf

Donderdag heb ik een presentatie gegeven voor de technische staf van de Ajax-jeugd, zeg maar voor De Toekomst. Het vond plaats in Epe, waar de jeugdtrainers zich twee dagen hadden teruggetrokken om in alle rust enige kennis op te doen en elkaar wat beter te leren kennen. De volgende dag is Louis van Gaal geweest, maar dit terzijde.