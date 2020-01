Gevluchte Iraanse taekwondoka wil via Duitsland naar Olympische Spelen

Aanvankelijk belandde ze vorige week bij trainer Mimoun El Boujjoufi in Eindhoven. In de Duitse krant Bild geeft ze nu aan voor Duitsland naar de Olympische Spelen te willen. De krant meldt dat ze voorlopig in Hamburg verblijft.

De 21-jarige Alizadeh pakte in Rio 2016 het brons. Ze meldde eerder op social media Iran te zijn ontvlucht omdat ze niet langer deel wil uitmaken van „huichelarij, leugens en onrechtvaardigheid.” Alizadeh heeft volgens Bild aanbiedingen om voor Canada, Nederland, België en Bulgarije deel te nemen aan Tokio 2020. „Ik zou het leuk vinden voor Duitsland uit te komen en hier een rustig, probleemloos leven op te bouwen”, verklaarde ze in Bild. De krant zegt dat er al met de Duitse bond gesproken is.