Luis Suárez maakt wéér het verschil voor koploper Atlético Madrid

Voetbal

PSV-trainer Roger Schmidt na nederlaag: ’We hadden meer kansen, meer corners, meer balbezit’

PSV-trainer Roger Schmidt was zondag opvallend mild over zijn spelers na de nederlaag van 3-1 bij Feyenoord. De Eindhovenaren werden in de eerste helft weggecounterd en keken bij rust al tegen een achterstand van 3-0 aan.