Belgische voetbalbaas: ’Er is geen andere optie dan EK uit te stellen’

Anderlecht tegen Zulte Waregem was een van de laatste wedstrijden uit de Jupiler Pro League, voordat de competitie werd stilgelegd. Ⓒ Hollandse Hoogte

BRUSSEL - De Belgische Eredivisie in het voetbal, de Jupiler Pro League, is voorstander van het uitstellen van het EK voetbal. In dat geval kan de eigen competitie worden uitgespeeld en dat geniet de voorkeur van Pierre François, de directeur van de Pro League.