Premium Het beste van De Telegraaf

Captain Oranje futsalteam na heftige periode met zoontje nu voorop in de strijd op EK

Door Steven Kooijman Kopieer naar clipboard

Met Oualid Saadouni als trotse captain gaat het Oranje-futsalteam de strijd aan. Ⓒ René Bouwman

Hij is de aanvoerder van het kosmopolitische Oranje-team dat woensdag met een wedstrijd tegen Oekraïne het EK-futsal start in de Amsterdamse Ziggo Dome. Oualid Saadouni (33), karaktervoetballer uit Breda. De Marokkaanse Brabander staat stevig in zijn schoenen en dat mag ook wel, als buurtcoach in een Tilburgse achterstandswijk en trotse vader van Uwais, zijn 4-jarige zoon met een beperking.