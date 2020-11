Herbeleef Grand Prix van Emilia-Romagna: weer zege voor Lewis Hamilton

Lewis Hamilton Ⓒ EPA

Max Verstappen is zondag bij de Grand Prix van Emilia-Romagna uitgevallen. De 23-jarige Nederlander was vanaf een derde plek gestart. In de 51e ronde belandde hij met zijn Red Bull na een defect in de grindbak. Lewis Hamilton won de race in Italië. Onze verslaggever Erik van Haren was ter plekke en verzorgde de live updates. Herbeleef hieronder de race.