Live F1: wat kan Max Verstappen in kwalificatie GP Italië uitrichten?

De verrichtingen van Verstappen & co zijn dit weekeinde hier op de voet te volgen. Zo is onze verslaggever Erik van Haren ter plekke en verzorgt hij tijdens de kwalificatie en race live de belangrijkste updates. Eerst staat er zaterdagochtend nog een vrije training op het programma, en dat is tevens de enige vrije training. Het raceweekeinde in Italië is namelijk een dag korter dan normaal.

Het weekeinde op het klassieke Autodromo Enzo e Dino Ferrari, het beruchte circuit waar Ayrton Senna en Roland Ratzenberger in 1994 omkwamen, is voor Verstappen overigens zelf niet korter geworden, hoewel hij zaterdag dus pas in zijn RB16 hoeft te stappen en de mediadag van donderdag naar vrijdag werd verschoven. Verstappen nam namelijk het zekere voor het onzekere. Hij liet zich woensdag thuis in Monaco testen en donderdag nogmaals op het circuit.

De autosportfederatie FIA scherpte namelijk het coronaprotocol rond de Formule 1 aan. Alle betrokkenen, dus coureurs en bijvoorbeeld ook media, moesten zich nu twee keer kort achter elkaar laten testen. Eerst binnen 96 uur vóór aankomst op een circuit en vervolgens binnen 24 uur ná aankomst. De vrije training begint zaterdag om 10.00 uur, gevolgd door de kwalificatie om 14.00 uur. De Grand Prix van Emilia-Romagna wordt uiteindelijk zondag om 13.10 uur verreden.