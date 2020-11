Live Formule 1: Max Verstappen valt uit

Op het moment van uitvallen lag Verstappen na vijftig verreden ronden op een tweede plek. Hamilton ging op dat moment aan de leiding. De race is in Italië om 13.10 uur begonnen en is nog bezig. In totaal worden er 63 ronden afgewerkt.

Hamilton won al acht van de twaalf races in dit coronajaar en stevent af op zijn zevende wereldtitel. Bottas is de nummer twee in het kampioenschap. Zij kunnen het team van Mercedes zondag voor het zevende jaar op rij de constructeurstitel bezorgen.

Max Verstappen Ⓒ AFP

Het klassieke Autodromo Enzo e Dino Ferrari is een berucht circuit. In 1994 overleden Ayrton Senna en Roland Ratzenberger tijdens het raceweekeinde in Imola, terwijl Rubens Barrichello met de schrik vrij kwam na een huiveringwekkende klapper.

