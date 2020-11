Max Verstappen vanaf derde plek op jacht naar Mercedessen

Hamilton won al acht van de twaalf races in dit coronajaar en stevent af op zijn zevende wereldtitel. Bottas is de nummer twee in het kampioenschap. Zij kunnen het team van Mercedes zondag voor het zevende jaar op rij de constructeurstitel bezorgen.

Verstappen gaf in de training op zaterdag niet veel toe op de Mercedessen, maar zijn kwalificatierace verliep niet geheel vlekkeloos en het tijdverschil was daardoor wat groter.

De 23-jarige Limburger zal er in de race op het smalle circuit van Imola, waar inhalen erg lastig is en de coureurs zelfs moeite hebben om ’binnen de lijnen’ te rijden, alles aan doen zo hoog mogelijk te eindigen. De Limburger is dit jaar in alle races die hij finishte, op het podium gekomen.

Max Verstappen Ⓒ AFP

Het klassieke Autodromo Enzo e Dino Ferrari is een berucht circuit. In 1994 overleden Ayrton Senna en Roland Ratzenberger tijdens het raceweekeinde in Imola, terwijl Rubens Barrichello met de schrik vrij kwam na een huiveringwekkende klapper.

Verslaggever Erik van Haren is ter plekke en doet via Twitter live verslag van de race, die start om 13.10 uur.

