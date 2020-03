Van Gerwen hoeft vanwege coronavirus niet naar Newcastle af te reizen

Het is de derde speelavond die in de Premier League wordt verplaatst. De twee speelronden in het Rotterdamse sportpaleis Ahoy werden vorige week al van maart (25 en 26) verschoven naar september (9 en 10). Ook voor het event in Newcastle is al een nieuwe datum gevonden. Het dartcircus strijkt nu op donderdag 1 oktober in de Britse stad neer.

De meeste darters kwamen afgelopen weekeinde in Barnsley nog wel in actie voor het zevende en achtste vloertoernooi in de reeks van de Players Championship. Daar werd Van Gerwen achtereenvolgens in de kwartfinale en eerste ronde uitgeschakeld. Voorlopig ligt ook hun sport nu stil. De komende twee weken wordt er sowieso niet in de Premier League gespeeld en de European Darts Grand Prix van volgend weekeinde (20-22 maart) werd eerder al afgelast.

Michael van Gerwen Ⓒ PDC

Waar traditioneel in mei van het jaar de finaleronde van de Premier League Darts in de Londense O2 Arena plaatsvindt, zal dat in 2020 anders zijn. Door de huidige verschuivingen wordt de eindstrijd vooralsnog in Rotterdam afgewerkt. Daar vindt nu op woensdag 9 september de laatste reguliere speelronde plaats, waarna een dag later door de top-4 om de hoofdprijs van 250.000 Britse ponden wordt gestreden.

Mochten nog meer speelavonden in de Premier League worden uitgesteld, dan zal de PDC een nieuwe blik op het speelschema werpen. Vooralsnog staat voor donderdag 2 april in Belfast wel speelronde 8 op de rol, al is het zeker niet uitgesloten dat door de Noord-Ierse avond een streep wordt gezet.

