Ten Hag ziet geloof verder groeien bij United na nieuwe zege

Dankzij doelpunten van Casemiro, Luke Shaw en Marcus Rashford, behaalde Manchester de vierde achtereenvolgende zege. De achterstand op koploper Arsenal is teruggebracht tot 9 punten.

„Dit is een grote stap”, zei Ten Hag. „Het geloof groeit en dat is een goed teken. We moeten elke wedstrijd met 100 procent energie en focus spelen. Als je aan die filosofie weet te blijven voldoen, dan wordt een titel mogelijk.”

Manchester United kreeg in de Premier League op 4 september, tegen Arsenal, voor het laatst een doelpunt tegen in eigen stadion. Ten Hag was na de ontmoeting met Bournemouth vol lof over doelman David de Gea. „Hij verrichtte een aantal uitstekende reddingen en hij is een van de redenen waarom we zo vaak de nul houden”, sprak de coach.

