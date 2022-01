Vaak lof, soms kritiek voor Rico Verhoeven: ’Meestal doe je dan iets goed, toch?’

Van levende legendes als Peter Aerts, Sem Schilt en Ernesto Hoost neemt hij ook graag dingen aan. „Dat zijn grootheden en kenners van de sport.”

Een enkele keer zijn er ook zure kritieken van anderen. Verhoeven haalt er zijn schouders over op. „Ach, haters haten. Meestal betekent het dan dat je iets goed doet, toch?”

Peter Aerts

Samen met trainer Dennis Krauweel dokterde Verhoeven een gedetailleerd plan uit om Jamal Ben Saddik te verslaan. Door de oogblessure liep alles echter anders.

Krauweel: „We streven naar perfectie, maar voor een ware kampioen mag het eigenlijk niet uitmaken of een partij linksom of rechtsom gaat. Nu moest het op karakter. Prima, dat kan Rico ook.”

Rico Verhoeven neemt met zijn trainer Dennis Krauweel een kijkje in de ring, voorafgaand aan de partij met Jamal Ben Saddik. Ⓒ Matt Ferris

Krauweel (50) werkt al zo’n zestien jaar samen met Verhoeven (32) en kent de kickbokskampioen als geen ander. „Rico is mentaal zó sterk. Dat maakt hem speciaal. Dat was ook een eigenschap van Peter Aerts. Persoonlijk vind ik dat mooi, want toen Rico begon, was Peter zijn grote voorbeeld.”

Maandag in de papieren krant en op de website van De Telegraaf: een exclusieve terugblik - ronde voor ronde - met Rico Verhoeven op zijn heroïsche titelgevecht met Jamal Ben Saddik. „Ik was verdrietig, ik wist dat ik mijn kinderen heel erg had laten schrikken.”