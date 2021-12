Dirk van Duijvenbode na fantastische comeback verder op WK darts

Aubergenius wist dat hij tegen Smith beter moest spelen dan in de tweede ronde. Toen maakte de Nederlander het nog onnodig spannend tegen Boris Koltsov, maar trok hij uiteindelijk wel aan het langste eind (3-2).

Hoewel vorige week nog werd gevreesd dat er na het kerstreces vanwege het coronavirus geen publiek meer in de zaal zou mogen, stroomde ook maandag Alexandra Palace ’gewoon’ weer vol met dolenthousiaste dartfans.

Matig begin Van Duijvenbode

Die fans zagen dat Smith sterker aan de partij begon dan Van Duijvenbode. Hij brak de Nederlander al vroeg in de eerste set. Omdat het Aubergenius niet lukte om ook een leg van zijn tegenstander af te pakken, trok Smith de eerste set naar zich toe. Hoewel beide mannen geen hoogstaande partij op de mat legden, was Smith ook in de tweede set de scherpere. Met een knappe 120-finish maakte hij er 2-0 in sets van. Van Duijvenbode had vooral moeite met het vinden van zijn dubbels.

Ook de derde set viel de kant op van de Engelsman en dus werden de problemen voor Van Duijvenbode wel heel groot. In een poging het tij te doen keren schroefde de Nederlander het tempo op. Even leek het er daarna op dat hij beter in zijn spel kwam en keek hij tegen een 2-0 voorsprong in legs aan, maar die voorsprong verdween als sneeuw voor de zon. Nadat Smith de kans om een matchdart te krijgen onbenut liet, wist Van Duivenbode ternauwernood toch de vierde set te winnen: 1-3.

Comeback

Met het winnen van die set nam ook het zelfvertrouwen van de Nederlander toe terwijl bij Smith juist de twijfel begon toe te slaan. Van Duijvenbode voelde aan alles dat hij nu moest doordrukken en dat deed hij dan ook. Hij sleepte de vijfde set uit het vuur en zo was het verschil in sets teruggebracht naar één: 2-3.

In de zesde set namen de zenuwen bij beide mannen toe en dat was vooral in de eerste leg zichtbaar toen zowel Van Duijvenbode als Smith legio dubbels misten. Toch was het Aubergenius die als eerst zijn tegenstander wist te breken en een paar legs later de stand weer helemaal gelijk trok: 3-3.

In de beslissende set wist Van Duijvenbode zijn tegenstander als eerst te breken en zo de overwinning uit het vuur te slepen. Een fantastische comeback van de Nederlander!

Later vandaag komt er nog een Nederlander in actie. Om 20.00 uur hoopt ook Vincent van der Voor door te stromen naar de vierde ronde.