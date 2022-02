Premium Het beste van De Telegraaf

Schaatsster staat voor olympisch debuut Jutta Leerdam: ’Ik denk in kansen, nooit in gevaar’

Door Nick Tol Kopieer naar clipboard

Jutta Leerdam maakt zondag haar debuut op de Spelen. Eerst wacht voor haar de 500 meter, donderdag volgt haar favoriete afstand: de 1000 meter. Ⓒ René Bouwman.

Peking - Het moment waarop Jutta Leerdam jarenlang heeft gewacht, is bijna daar. De 23-jarige schaatsdiva, die in Peking minimaal één gouden medaille wil bemachtigen, maakt zondag haar debuut op de Olympische Spelen. Eerst wacht voor haar de 500 meter, donderdag volgt haar favoriete afstand: de 1000 meter. In de aanloop naar de start geeft ze een exclusief interview. Over het inspireren van nieuwe generaties, haar belangrijkste les en dromen naast de schaatsbaan. En gaat ze het hoofd van haar vriend Koen Verweij nou echt kaalscheren?