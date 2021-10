Mercedes-teambaas Toto Wolff tast nog in duister

Max Verstappen pakte op overtuigende wijze pole position, vóór Lewis Hamilton. En dat terwijl Mercedes ijzersterk aan het weekeinde was begonnen en ook de voorbije races meer snelheid leek te hebben.

,,Het is duidelijk dat we iets hebben verloren van vrijdag op zaterdag. We weten nog niet hoe dat komt”, aldus Wolff. ,,Maar het lijkt me helder dat dit niet voldeed aan onze verwachtingen.”

Verstappens teamgenoot Sergio Pérez start de Grand Prix van de Verenigde Staten als derde. Hamiltons kompaan Valtteri Bottas begint als negende, na een gridstraf van vijf plaatsen na een zoveelste motorwissel.

,,Red Bull zag er zaterdag erg sterk uit en op papier liggen ze voor ons”, stelt Wolff. ,,Maar we hebben dit seizoen al vaak gezien dat het op zondagen anders kan lopen, bijvoorbeeld door scenario’s bij de start of uitvalbeurten. Alles kan nog gebeuren. We hebben nog veel om voor te vechten en hopelijk kan Valtteri nog naar voren komen.”