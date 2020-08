Schuurs in de leer bij Bogarde: ’Moet meedogenlozer worden’

Schuurs leek vorig jaar na zijn overstap van Fortuna Sittard voorbestemd om de naar Juventus vertrokken Matthijs de Ligt op te volgen. „Maar Veltman kwam ijzersterk terug en ik speelde eigenlijk alleen als hij niet beschikbaar was”, weet de rechtsbenige verdediger.

Voorlopig mag Schuurs samen met Edson Alvarez en Jurriën Timber uitmaken wie er naast Blind in het hart van de defensie mag spelen. „Dat geeft wel vertrouwen”, stelt hij. „Ik heb nu het idee dat het realistisch is dat ik de kans ga krijgen.”

Schuurs speelde vorig seizoen een aantal prima wedstrijden voor Ajax, maar zowel in de slotfase van het uitduel met AZ als de Europa League-wedstrijd tegen Getafe ging hij gruwelijk in de fout. „Dat heeft denk ik met concentratie te maken, want ik maakte die fouten in de laatste minuten. Ik weet wat ik beter moet doen. Ik wil me nu zo goed mogelijk laten zien. Ik moet nu de kans die ik krijg, grijpen. Basisspeler van Ajax worden is nu een reëel doel.”

Daarbij leert hij van assistent-trainer Winston Bogarde. „Iedereen weet wat Winston voor een verdediger was”, aldus Schuurs. „Hij kon als geen ander zijn kracht gebruiken en de laatste weken is hij erg met me bezig. Hij wil dat op mij ook allemaal overbrengen. Dat is voor mij alleen maar mooi, daar kan ik mijn voordeel mee doen. Ik moet meedogenlozer worden”, erkent de Limburger. „Op dat punt moet ik me nog steeds verbeteren.”