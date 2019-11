Schulting pakt zilver in Salt Lake City

In Salt Lake City veroverde de beste shorttrackster van de wereld zilver op de 1500 meter. De 22-jarige Nederlandse moest de zege in een spectaculaire race laten aan Kim Boutin uit Canada.

Schulting won vorig seizoen bijna alles. Zo pakte ze zowel de wereldtitel als de Europese titel allround en was ze in de wereldbeker ook vrijwel onaantastbaar. In 2018 greep Schulting de olympische titel op de 1000 meter. Op die afstand scherpte ze vrijdag haar Nederlands record aan.

Op de 500 meter was er in de Verenigde Staten succes voor Yara van Kerkhof. De Nederlandse snelde naar een knappe tweede plek. Alleen de rappe Italiaanse Martina Valcepina bleek te goed voor Van Kerkhof.