Welke Europese landen pakken nog een WK-ticket?

Portugal - Noord-Macedonië

Cristiano Ronaldo hoopt zich voor de vijfde keer te plaatsen voor het WK voetbal. De 123-voudig international , 37 jaar inmiddels, onderschat Noord-Macedonië allerminst. „Zoals ik het zie gaat het een extreem lastige wedstrijd worden omdat de Macedoniërs hier staan omdat ze het verdiend hebben.

Portugal heeft verdediger Pepe terug voor de finale van de play-offs om een WK-ticket. De 39-jarige verdediger van FC Porto ontbrak vorige week tegen Turkije, omdat hij positief had getest op het coronavirus. Zonder Pepe won Portugal in Porto met 3-1 van de Turken.

„Voor ons is het een kwestie van leven en dood”, aldus Ronaldo. De voetballers van Noord-Macedonië kunnen ook een financieel voordeeltje tegemoet zien als ze voor het eerst naar de eindronde van het WK voetbal gaa. Premier Dimitar Kovacevski eeft de spelers een bonus van 500.000 euro in het vooruitzicht gesteld.

Noord-Macedonië stuntte afgelopen donderdag door Europees kampioen Italië in Palermo met 1-0 uit te schakelen. Daardoor missen de Italianen voor de tweede keer op rij het WK voetbal.

De Poolse doelpuntenmachine Robert Lewandowski en de Zweed Zlatan Ibrahimovic hopen alle twee op een WK-ticket. Ⓒ AFP

Polen - Zweden: Ibrahimovic versus Lewandowski

Zweden wist zich te plaatsen voor de besissingswedstrijd door met 1-0 van Tsjechië te winnen. Nu wacht dus Polen met doelpuntenmachine Robert Lewandowski. Dat land hoefde niet uit te komen in de halve finales van de play-offs, omdat tegenstander Rusland is geschorst vanwege de inval van het land in Oekraïne.

Bij de Zweden zal Zlatan Ibrahimovic, 40 jaar, niet in de basis staan, heeft bondscoach Janne Andersson al laten weten. Hij is nog niet helemaal fit om de volle negentig minuten te spelen of nog langer als het verlengen wordt.

Er stond eigenlijk nog een wedstriijd voor een WK-ticket op het programma. Wales zou te gen de winaar van Schotland - Oekraïne spelen, maar vanwege de Russische inval in Oekraïne zijn de duels van Oekraïne voorlopig uitgesteld.