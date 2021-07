Feyenoord heeft Alireza Jahanbakhsh (bijna) binnen

Jahanbakhsh vertrok in 2018 als topscorer van de Eredivisie uit Nederland. De Iraanse international had een verbluffende indruk achtergelaten bij AZ, door als vleugelspeler 21 doelpunten te maken. Dat leverde hem een lucratieve transfer op naar de Premier League. Brighton betaalde circa 20 miljoen euro aan AZ.

In Zuid-Engeland kwam Jahanbakhsh nooit uit de verf. De technisch begaafde vleugelspeler zat veelal op de bank en kwam voornamelijk als invaller in drie jaar tijd tot 50 Premier League-duels. Daarin scoorde hij tweemaal.

Ondanks zijn mindere periode in Engeland weet men in Rotterdam-Zuid dat Jahanbakhsh met zijn bagage een kwaliteitsinjectie kan geven aan de selectie. In de lager aangeschreven Eredivisie was de aanvaller met 37 goals en 31 assists in 111 wedstrijden een groot succes bij AZ, waar hij eerder bij NEC met 19 goals en 22 assists in 64 duels ook van zich deed spreken.

Feyenoord heeft de opvolger van Berghuis dus in huis. Trainer Arne Slot maakt er geen geheim van dat hij ook nog graag een rechter centrale verdediger toevoegt aan zijn selectie, nu Lutsharel Geertuida nog enige tijd aan de kant staat met een knieblessure en middenvelder Leroy Fer als noodverband wordt gebruikt achterin. Daarvoor is de Kroaat Mario Vuskovic van Hajduk Split in beeld.

Guus Til

Een interessant aspect is ook dat Jahanbakhsh bij Feyenoord herenigd wordt met oud-ploeggenoot Guus Til. In het gememoreerde seizoen 2017-2018 kende Til eveneens een uitstekende jaargang, waarin hij naam maakte als scorende, aanvallende middenvelder. Til wordt komend seizoen door Feyenoord gehuurd van het Russische Spartak Moskou.