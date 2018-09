caption Ⓒ credits

In de vorige competitieronde gingen tijdens SC Heerenveen-Vitesse twee spelers van Vitesse zwaar over de schreef. De Sloveen Tim Matavz deelde een onvervalste elleboogstoot uit aan Denzel Dumfries, later greep de Amerikaan Matt Miazga dezelfde speler van Heerenveen in diens kruis. Beide brute overtredingen werden niet gezien door de scheidsrechter.