’Tijdperk Pereiro zeker niet voorbij’

„Zijn tijdperk is zeker nog niet voorbij”, zegt Cocu over Pereiro, die in 2015 voor 6,5 miljoen euro de overstap maakte van Club Nacional. „Zijn reactie op de trainingen is de laatste tijd goed. Gaston heeft veel kwaliteiten, maar hij heeft moeite om een constante prestatie neer te zetten. Dat wordt wel van hem gevraagd.”

Pereiro startte het Eredivisie-seizoen als aanvallende middenvelder sterk, maar zakte langzaamaan weg en raakte na het verloren uitduel met Ajax (3-0) begin december zijn basisplaats kwijt. Momenteel is ook de pas 18-jarige Braziliaanse terriër Mauro Junior, die tegen FC Twente goed inviel, hem voorbijgestreefd. Cocu: „Misschien had ik Gaston wel gebracht als we nog een goal nodig hadden. Mauro is een iets ander type en deed het uitstekend. Het geeft ook weer aan: je moet goed blijven presteren, omdat andere jongens eraan komen. Dat is een gezonde situatie bij een topclub.”