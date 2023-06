Jordi Cruijff verklaart vertrek bij FC Barcelona: ‘Dat is wat ik wil’

De 49-jarige Cruijff werkte in het verleden eerder als coach. Hij was werkzaam bij Maccabi Tel Aviv en de Chinese clubs Chongqing Lifan en Shenzhen FC voordat hij bij de Catalanen een bestuursfunctie vervulde.

FC Barcelona had hem graag langer in Spanje gezien, maar Cruijff zelf heeft andere plannen. ,,Het was geen makkelijke beslissing, maar iets waar ik maanden over nadacht. Dit is wat ik wil gaan doen. Dat betekent niet dat ik niet meer als sportief directeur wil werken, want ik ben voorbereid op beide rollen. Maar ik geef op dit moment de voorkeur aan het trainersvak. Dat voelt voor mij als de beste keuze.”

,,Als coach ben je 24 uur met het vak bezig”, vervolgt hij in gesprek met The Athletic. ,,Je staat ermee op en gaat ermee naar bed. Dat is wat ik wil. Ik kon naar de MLS (de Amerikaanse competitie, red.) voordat ik naar Barça kwam en voor die tijd had ik ook aanbiedingen van Spaanse teams op zak, maar ik respecteerde mijn contract in China. Ik ga kijken welke aanbiedingen er komen en hoe ik me daarbij voel.”