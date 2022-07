Phillipp Mwene terug bij selectie Eindhovense club, die naarstig naar centrale verdediger zoekt Jarrad Branthwaite een van de nieuwe opties bij PSV

Door Wilber Hack

Jarrad Branthwaite staat in de belangstelling van PSV. Ⓒ ANP/HH

EINDHOVEN - PSV is driftig op zoek naar een centrale verdediger nu André Ramalho en Olivier Boscagli (zeker het hele kalenderjaar) ontbreken en Armando Obispo individueel traint. in de zoektocht is de Eindhovense club nu uitgekomen bij Jarrad Branthwaite van Everton, de club waar algemeen directeur Marcel Brands vorig seizoen nog technisch directeur was. De 20-jarige linksbenige verdediger uit Carlisle is niet mee op trainingskamp met de club uit Liverpool en mag eventueel verhuurd worden.