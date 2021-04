Manchester City bevestigt exit-plannen

Daarmee lijkt enkele dagen na de aankondiging de droomcompetitie van de rijke clubeigenaren alweer aan diggelen te liggen. Want naast Manchester City zouden volgens diverse media ook Chelsea, Barcelona en Atletico Madrid zich opmaken voor een razendsnel vertrek.

De revolte begon dinsdag voor het publiek in West-Londen, waar honderden Chelsea-supporters zich meldden om hun onvrede te uiten over de deelname van hun club aan de Super League. En dat is niet zonder effect gebleven, zo lijkt het. De BBC meldde even later tijdens de protesten dat Chelsea een procedure zou voorbereiden om zich terug te trekken uit de Super League. Al snel volgde er meer gelijkaardige berichten, waarvan Manchester City het nu als eerste officieel heeft bevestigd.

Volgens La Gazzetta dello Sport is er dinsdagavond om 23.30 uur een spoedvergadering tussen alle twaalf clubs die betrokken zijn bij de Super League.

Opstand fans

Chelsea speelt dinsdagavond op Stamford Brigde om 21.00 uur tegen Brighton & Hove Albion. Fans van The Blues blokkeerden de gebruikelijk ingang voor de spelersbussen op weg naar het stadion. Ze staan en zitten afwisselend, waarbij steeds gezongen wordt om te gaan zitten of staan als ze van voetbal houden.

Onderwijl scanderen ze de leus ’f*ck Super League’ en houden ze bordjes omhoog met teksten als ’Super greed’ en ’We want our cold nights in Stoke’. Onder andere Petr Cech, oud-doelman en tegenwoordig technisch adviseur, poogde de fans weg te krijgen. Uiteindelijk is de aftrap met een kwartier uitgesteld.

Vlaggen van The Kop

Supporters van Liverpool hadden maandag al besloten om de spandoeken die de tribunes van het Anfield-stadion sieren weg te halen. Ze deden dat uit boosheid over de deelname van hun club aan de nieuwe Super League.

„We hebben het gevoel dat we niet langer onze steun kunnen geven aan een club die financiële hebzucht boven de integriteit van het spel stelt”, schrijft de supportersgroep Spion Kop 1906 op Twitter. „We zullen, samen met de andere groepen die hierbij betrokken zijn, onze vlaggen van The Kop verwijderen.”

De fans van Liverpool zijn in ieder geval fel tegen. Ⓒ ANP/HH

Buiten het stadion van Liverpool hingen de fans maandag juist zwarte spandoeken op met daarop onder meer in het Engels de teksten ’Schaam je, RIP LFC, 1892-2021’ en ’Liverpool-fans tegen Europese Super League’. De tribunes van Anfield liggen al maanden vol met spandoeken, als steunbetuiging aan de spelers nu de fans vanwege de coronapandemie het stadion niet in mogen.

Liverpool, Manchester City, Manchester United, Chelsea, Tottenham Hotspur en Arsenal behoren tot de twaalf initiatiefnemers van de Super League, die een bedrag van 10 miljard euro aan inkomsten moet gaan genereren. Supporters van de betrokken Engelse clubs zijn woest. „Dit is het ultieme verraad”, reageert de fanclub van Chelsea. „Dit wordt de dood van onze club”, zeggen supporters van Arsenal. „We zijn erg bezorgd”, laat de aanhang van Tottenham Hotspur weten.

„De nieuwe plannen zijn onaanvaardbaar”, aldus de supporters van Manchester United, die vrezen dat hun club van de UEFA dan niet meer aan de Premier League mag deelnemen. Volgens de aanhangers van Manchester City staat de toekomst van hun club op het spel.