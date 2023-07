Teleurstelling over missen ritzege Wout van Aert bij Jumbo-Visma: ’Zwaar balen’

„Op dit moment is het zwaar balen dat Wout hier niet wint, we waren er zeker van dat Lafay nog zou worden teruggepakt.” Dat gebeurde niet en de Fransman Victor Lafay zegevierde in San Sebastián, net voor Van Aert.

Jumbo-Visma was goed vertegenwoordigd in de eerste groep van zo’n 25 renners, met Van Aert, zijn landgenoot Tiesj Benoot, Tourfavoriet Jonas Vingegaard en Wilco Kelderman. „Maar eigenlijk komen we dan toch net een mannetje tekort”, zei Kelderman. De Barnevelder reed op kop toen Lafay zijn aanval inzette, maar was niet meer in staat tot een nieuwe inspanning.

Mooie kans

Vingegaard hield zich na zijn inspanning op de Jaizkibel niet meer bezig met de strijd om de dagzege. En het was ook niet aan Van Aert zelf om te reageren, nadat hij dat eerder bij andere pogingen nog wel had gedaan. „Bovendien, als Wout hem terughaalt komt Tadej Pogacar er nog overheen”, wist Niermann. „We balen nu even flink en zeker Wout. We komen hier ook om met hem etappes te winnen. En dit weekend waren er twee kansen.”

„Maar”, bleef de Duitser positief, „als de teleurstelling verdwenen is zal hij blij zijn met hoe de vorm is. Met name bergop. Als je ziet hoe hij zich als enige ’grote man’ handhaaft tussen al die klimmers, dan geeft dat vertrouwen.”

Kelderman baalde dat het vele werk voor niets was geweest. „Maar zo is de koers, je kunt het niet voorspellen. Dit was een mooie kans, maar we zijn hier in de eerste plaats voor Jonas.”

Vingegaard blij met de vorm, teleurgesteld dat Van Aert niet wint

Vingegaard keek tevreden terug op zijn vorm in de eerste twee heuvelachtige etappes in de Tour de France in het Spaanse Baskenland. De Deense titelverdediger van Jumbo-Visma was echter teleurgesteld dat het niet was gelukt om met Van Aert de tweede etappe te winnen in San Sebastián.

„Ik heb minder seconden verloren op Tadej Pogacar dan had gekund, dus wat dat betreft is het goed. In het slechtste geval had hij 18 seconden gepakt en ik er geen, nu zijn het er 12 en heb ik er 5 gepakt”, aldus Vingegaard, die zei dat het wel goed zat met zijn vorm. In het algemeen klassement staat de Deen zesde op 17 seconden van de Brit Adam Yates en op 11 seconden van rivaal Pogacar.

Het lukte de ploeggenoten van Vingegaard en Van Aert niet om in de slotkilometer op tijd het gat met de weggesprongen Fransman Victor Lafay te dichten. „We hebben verschillende doelen”, gaf hij als antwoord op de vraag of hij niet meer voor Van Aert had moeten doen in de slotkilometers. „Ik denk dat ik al hielp, toen ik niet doorreed met Pogacar. Voor mij ligt de focus vooral op het algemeen klassement en iedereen bij ons is net als ik heel erg teleurgesteld dat we de rit niet winnen met Wout.”