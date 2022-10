Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Bayern met De Ligt en Gravenberch tegen Viktoria Plzn

17.45 uur: Bayern München begint in het duel met Viktoria Plzen uit Tsjechië in de Champions League met Matthijs de Ligt, Ryan Gravenberch en oud-Ajacied Noussair Mazraoui in de basis. De Duitse recordkampioen heeft de eerste twee wedstrijden in groep C gewonnen en gaat aan de leiding.

Coach Julian Nagelsmann van Bayern heeft De Ligt centraal in de verdediging gezet en Gravenberch op het middenveld. In de aanval heeft de coach gekozen voor Leroy Sané, Sadio Mané en Serge Gnabry en Jamal Musiala daar vlak achter.

De wedstrijd in de Allianz Arena begint om 18.45 uur.

NOC*NSF-voorzitter Van Zanen in nieuwe IOC-commissie

17.15 uur: NOC*NSF-voorzitter Anneke van Zanen-Nieberg neemt zitting in een nieuwe commissie van het Internationaal Olympisch Comité (IOC), die sportbeoefening wereldwijd moet bevorderen. In ’Olympism 365’ is een aantal bestaande commissies op het gebied van sport en gezondheid, toegankelijkheid en duurzaamheid samengevoegd.

„Deze commissie is voor het IOC - zoals ze het zelf zeggen - de motor achter de strategie om permanent, dus 365 dagen per jaar, maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen en de olympische waarden over de hele wereld uit te dragen”, zegt Van Zanen. „Praktisch vertaald betekent dat, dat we sport waar mogelijk benutten als middel om onder meer gezondheid en kansengelijkheid te bevorderen. Daarbij sluiten we aan bij de sociaal-maatschappelijke doelen van de Verenigde Naties.”

Van Zanen noemt als voorbeeld het programma One win leads to another dat zich richt op vrouwen in kwetsbare omstandigheden; deelneemsters in Brazilië en Argentinië krijgen wekelijks sportlessen, gecombineerd met leiderschapstraining en educatie.

Real Madrid zonder doelman Courtois tegen Sjachtar

15.12 uur: Real Madrid mist woensdag in het duel met Sjachtar Donetsk uit de groepsfase van de Champions League Thibaut Courtois. De Belgische doelman heeft last van ischias, een zenuwpijn aan de onderkant van zijn rug die uitstraalt naar zijn linkerbeen. Courtois ontbrak zondag ook al in het competitieduel met Osasuna, dat in 1-1 eindigde.

„Hij is nog niet 100 procent, maar maandag heeft hij een behandeling ondergaan en sindsdien voelt hij zich al veel beter”, zei Real-coach Carlo Ancelotti, die hoopt de Belg zaterdag tegen Getafe weer te kunnen opstellen. „Volgende week zal hij zeker terugkeren.” Dan speelt Real Madrid de uitwedstrijd tegen Sjachtar.

Net als tegen Osasuna wordt Courtois vervangen door de Oekraïner Andrej Loenin. Ancelotti kan wel weer rekenen op zijn aanvoerder Karim Benzema. De Franse spits maakte zondag tegen Osasuna zijn rentree nadat een spierblessure hem een maand aan de kant had gehouden. Lucas Vázquez en Luka Modric ontbraken toen nog, maar kunnen woensdag spelen. Dat geldt niet voor Dani Ceballos, die kampt met een hamstringblessure.

Duels tussen FC Den Bosch en TOP Oss komende jaren zonder uitfans

14.36 uur: De duels tussen eerstedivisionisten FC Den Bosch en TOP Oss worden de komende jaren zonder uitpubliek gespeeld. Dat is door de betrokken partijen besloten naar aanleiding van de ongeregeldheden van vorige maand tijdens FC Den Bosch - TOP Oss.

Het gaat om een besluit van de twee clubs, de KNVB, de gemeenten, het OM en de politie. „De betrokken partijen willen hiermee uiten dat de mensen die zorgen voor geweld en agressie, niet welkom zijn. Voetbalwedstrijden horen plaats te vinden in een veilige omgeving en sportieve sfeer. Dat onderstreept iedereen. Voetbal is een sport die mensen wil verbinden, een stadion een plek voor familie en voetballiefhebbers”, valt er te lezen in een verklaring.

Het besluit is genomen „in het besef dat een kleine groep het verpest voor de voetbalsupporter die wel voor een positieve voetbalbeleving is.”

De volgende ontmoeting tussen de twee Brabantse clubs is op 3 februari, in Oss. Pas in het seizoen 2026-2027 worden supporters van de bezoekende club weer toegelaten.

FC Den Bosch staat negentiende in de Keuken Kampioen Divisie, TOP Oss is de nummer 13.

Twee medewerkers Indonesische club Arema FC levenslang geschorst

12:32 uur Twee medewerkers van de Indonesische club Arema FC hebben een levenslange schorsing gekregen naar aanleiding van de stadionramp in Indonesië van afgelopen weekend. Dat heeft de Indonesische voetbalbond bekendgemaakt.

„Hoofd wedstrijdzaken Abdul Haris en Suko Sutrisno, de coördinator wedstrijdbeveiliging, mogen in hun leven niet meer betrokken zijn bij voetbalactiviteiten”, zei Erwin Tobing namens de PSSI, de nationale voetbalbond van Indonesië.

Arema FC mag dit seizoen bovendien geen wedstrijden meer organiseren en kreeg een boete van 250 miljoen rupiah, omgerekend ruim 16.500 euro.

Bij de rellen die ontstonden na een wedstrijd tussen de clubs Arema FC en Persebaya Surabaya vielen zeker 131 doden. De meesten kwamen in de verdrukking toen ze uit het stadion wilden vluchten nadat de politie met traangas had gespoten.

De lokale politiechef in het Indonesische Oost-Java heeft inmiddels zijn excuses aangeboden voor het drama in het stadion. Hij erkent de fouten bij het politieoptreden bij de voetbalrellen.

Duel in Sevilla komt te vroeg voor Dortmund-aanvaller Reus

11:30 uur Het duel met Sevilla in de Champions League komt te vroeg voor Borussia Dortmund-aanvaller Marco Reus. De aanvoerder is niet met de Duitse topclub afgereisd naar Spanje.

„Het gaat beter met Marco dan we hadden verwacht. We hopen dat hij begin volgende week de training kan hervatten”, liet Dortmund-trainer Edin Terzic vorige week optekenen.

De Duitse international liep half september een voetblessure op in de derby tegen Schalke 04. Gevreesd werd toen dat Reus zeker drie tot vier weken aan de kant zou staan. Aanvankelijk werd zelfs gevreesd voor deelname aan het WK voetbal in Qatar nadat hij per brancard en in tranen het veld had moeten verlaten.

AC Milan is Saelemaekers weken kwijt, WK in gevaar

09:39 uur AC Milan-middenvelder Alexis Saelemaekers is zes tot acht weken uitgeschakeld vanwege een knieblessure. De Belgische international dreigt door de blessure ook het WK in Qatar te moeten missen.

De 23-jarige Saelemaekers liep de blessure zaterdag op in het gewonnen competitieduel (1-3) met Empoli. Hij moest na een halfuur worden gewisseld. Uit onderzoek bleek dat de binnenband van zijn linkerknie is beschadigd. Volgens AC Milan is een operatie niet nodig, maar volgt een „conservatieve behandeling.”

Saelemaekers kwam dit seizoen voor AC Milan in zeven competitieduels uit. Sinds september vorig jaar maakt hij ook deel uit van de Belgische ploeg waarvoor hij inmiddels negen interlands heeft gespeeld.

Spaanse hekkensluiter Elche ontslaat trainer

08:50 uur De Spaanse voetbalclub Elche heeft trainer Francisco Rodríguez ontslagen. Elche staat na zeven speelronden onderaan in La Liga en heeft pas 1 punt verzameld.

Maandagavond verloor Elche de uitwedstrijd tegen Rayo Vallecano met 2-1 en niet veel later werd de 44-jarige Rodríguez ontslagen. Elche wist dit seizoen alleen een punt te pakken in de thuiswedstrijd tegen Almería (1-1).

Rodríguez was sinds november van vorig jaar in dienst in Elx, in het zuidoosten van Spanje. Hij wist de ploeg vorig seizoen te behoeden voor degradatie.

Rangers-aanvaller Lawrence moet WK voetbal waarschijnlijk missen

Welshman Tom Lawrence moet het WK voetbal waarschijnlijk aan zich voorbij laten gaan. De aanvaller van Rangers FC - tegenstander van Ajax in de Champions League - heeft tijdens de training een zware blessure opgelopen, zo zei trainer Giovanni van Bronckhorst over zijn aanvaller.

„We moeten afwachten hoe lang hij eruit ligt, maar ik denk voor de langere termijn. Het gaat eerder maanden dan weken duren”, zei Van Bronckhorst over de aanvaller die deze zomer overkwam van Derby County. „We onderzoeken zijn blessure, maar ik denk niet dat we hem terugzien voor het WK.”

Het WK voetbal begint op zondag 20 november. Wales is ingedeeld met de Verenigde Staten, Iran en Engeland.