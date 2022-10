Twee medewerkers Arema FC levenslang geschorst na stadionramp

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Twee medewerkers Indonesische club Arema FC levenslang geschorst

12:32 uur Twee medewerkers van de Indonesische club Arema FC hebben een levenslange schorsing gekregen naar aanleiding van de stadionramp in Indonesië van afgelopen weekend. Dat heeft de Indonesische voetbalbond bekendgemaakt.

„Hoofd wedstrijdzaken Abdul Haris en Suko Sutrisno, de coördinator wedstrijdbeveiliging, mogen in hun leven niet meer betrokken zijn bij voetbalactiviteiten”, zei Erwin Tobing namens de PSSI, de nationale voetbalbond van Indonesië.

Arema FC mag dit seizoen bovendien geen wedstrijden meer organiseren en kreeg een boete van 250 miljoen rupiah, omgerekend ruim 16.500 euro.

Bij de rellen die ontstonden na een wedstrijd tussen de clubs Arema FC en Persebaya Surabaya vielen zeker 131 doden. De meesten kwamen in de verdrukking toen ze uit het stadion wilden vluchten nadat de politie met traangas had gespoten.

De lokale politiechef in het Indonesische Oost-Java heeft inmiddels zijn excuses aangeboden voor het drama in het stadion. Hij erkent de fouten bij het politieoptreden bij de voetbalrellen.

Duel in Sevilla komt te vroeg voor Dortmund-aanvaller Reus

11:30 uur Het duel met Sevilla in de Champions League komt te vroeg voor Borussia Dortmund-aanvaller Marco Reus. De aanvoerder is niet met de Duitse topclub afgereisd naar Spanje.

„Het gaat beter met Marco dan we hadden verwacht. We hopen dat hij begin volgende week de training kan hervatten”, liet Dortmund-trainer Edin Terzic vorige week optekenen.

De Duitse international liep half september een voetblessure op in de derby tegen Schalke 04. Gevreesd werd toen dat Reus zeker drie tot vier weken aan de kant zou staan. Aanvankelijk werd zelfs gevreesd voor deelname aan het WK voetbal in Qatar nadat hij per brancard en in tranen het veld had moeten verlaten.

AC Milan is Saelemaekers weken kwijt, WK in gevaar

09:39 uur AC Milan-middenvelder Alexis Saelemaekers is zes tot acht weken uitgeschakeld vanwege een knieblessure. De Belgische international dreigt door de blessure ook het WK in Qatar te moeten missen.

De 23-jarige Saelemaekers liep de blessure zaterdag op in het gewonnen competitieduel (1-3) met Empoli. Hij moest na een halfuur worden gewisseld. Uit onderzoek bleek dat de binnenband van zijn linkerknie is beschadigd. Volgens AC Milan is een operatie niet nodig, maar volgt een „conservatieve behandeling.”

Saelemaekers kwam dit seizoen voor AC Milan in zeven competitieduels uit. Sinds september vorig jaar maakt hij ook deel uit van de Belgische ploeg waarvoor hij inmiddels negen interlands heeft gespeeld.

Spaanse hekkensluiter Elche ontslaat trainer

08:50 uur De Spaanse voetbalclub Elche heeft trainer Francisco Rodríguez ontslagen. Elche staat na zeven speelronden onderaan in La Liga en heeft pas 1 punt verzameld.

Maandagavond verloor Elche de uitwedstrijd tegen Rayo Vallecano met 2-1 en niet veel later werd de 44-jarige Rodríguez ontslagen. Elche wist dit seizoen alleen een punt te pakken in de thuiswedstrijd tegen Almería (1-1).

Rodríguez was sinds november van vorig jaar in dienst in Elx, in het zuidoosten van Spanje. Hij wist de ploeg vorig seizoen te behoeden voor degradatie.

Rangers-aanvaller Lawrence moet WK voetbal waarschijnlijk missen

Welshman Tom Lawrence moet het WK voetbal waarschijnlijk aan zich voorbij laten gaan. De aanvaller van Rangers FC - tegenstander van Ajax in de Champions League - heeft tijdens de training een zware blessure opgelopen, zo zei trainer Giovanni van Bronckhorst over zijn aanvaller.

„We moeten afwachten hoe lang hij eruit ligt, maar ik denk voor de langere termijn. Het gaat eerder maanden dan weken duren”, zei Van Bronckhorst over de aanvaller die deze zomer overkwam van Derby County. „We onderzoeken zijn blessure, maar ik denk niet dat we hem terugzien voor het WK.”

Het WK voetbal begint op zondag 20 november. Wales is ingedeeld met de Verenigde Staten, Iran en Engeland.