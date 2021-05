EK-nieuwtjes op een rij: Rode Duivels snel gevaccineerd

Het EK 2020 werd vanwege de coronacrisis een jaar uitgesteld. Ⓒ HH/ANP

Het EK voetbal nadert met rasse schreden. Op 11 juni wordt het toernooi in Rome afgetrapt met een duel tussen Turkije en Italië. Nederland speelt op 13 juni in Amsterdam zijn eerste wedstrijd, tegen Oekraïne. Blijf via dit artikel op de hoogte van al het EK-nieuws.