Oostenrijk mist tegen Engeland nog vijf selectiespelers

DINSDAG 1 JUNI

Oostenrijk mist in Engeland nog vijf spelers uit selectie

22.29 uur: Bondscoach Franco Foda van Oostenrijk, een van de tegenstanders van Oranje in de groepsfase van het EK, kan woensdag in de oefeninterland tegen Engeland nog niet beschikken over al zijn 26 spelers uit zijn definitieve selectie. Vijf EK-gangers kunnen in Middlesbrough nog niet in actie komen.

Aanvoerder Julian Baumgartlinger en Stefan Ilsanker zijn net nog maar weer fit bevonden. „We gaan met beiden nog geen risico’s nemen”, liet Foda weten. Voor Marko Arnautovic en Karim Onisiwo komt het duel in Engeland ook nog te vroeg. Valentino Lazaro is thuis gebleven vanwege coronaregels. Oostenrijk oefent zondag in Wenen nog tegen Slowakije.

Duitse regering past coronaregels voor EK voetbal aan

18.39 uur: De Duitse regering gaat een uitzondering op de coronaregels maken voor voetballers en begeleiders tijdens het komende Europees kampioenschap. Zo mogen spelers uit het Verenigd Koninkrijk, dat een risicogebied is, het land binnen zonder in quarantaine te moeten gaan.

„Momenteel wordt binnen de regering gewerkt aan een aanpassing van de voorwaarden”, liet een woordvoerder van het Duitse ministerie van Binnenlandse Zaken weten. Volgens minister Horst Seehofer is het EK een groot sportevenement waar de hele wereld naar kijkt. „Duitsland zal zijn rol als gastheer vervullen.”

In EK-stad München speelt het Duitse elftal drie wedstrijden in de groepsfase en op 2 juli wordt er een kwartfinale afgewerkt door een team dat in de achtste finale in Londen heeft gespeeld. Volgens de huidige regels moet iedereen die vanuit het Verenigd Koninkrijk naar Duitsland reist veertien dagen in quarantaine blijven, wat de wedstrijd onmogelijk zou maken.

Duitsers wacht recordpremie bij eindzege

18.37 uur: De 26 spelers van de Duitse selectie kunnen ieder op een recordpremie van 400.000 euro rekenen als ze het EK voetbal (11 juni - 11 juli) winnen. Dat maakte Bild bekend.

Voor de WK-winst in 2014 in Brazilië kregen de Duitsers ieder 300.000 euro uitgekeerd. Bij het WK van 2018 was een kampioenspremie van 350.000 euro voorzien, maar de Duitsers strandden in Rusland al in de eerste ronde.

Ter vergelijking: aanvoerder Fritz Walter en zijn ploeggenoten kregen voor hun wereldtitel in 1954 een bedrag van 2500 Duitse mark (1280 euro), een tv, een leren koffer en een scooter.

Hongaar Szoboszlai mist EK voetbal

13.33 uur: De Hongaarse voetballer Dominik Szoboszlai doet niet mee aan het Europees kampioenschap. De middenvelder is niet op tijd hersteld van een dijbeenblessure.

De 20-jarige Szoboszlai maakte in de kwalificatiewedstrijd voor het EK vorig jaar november in de laatste minuut een doelpunt tegen IJsland, waardoor de Hongaren zich verzekerden van deelname aan het EK. Begin van dit jaar liep hij echter een dijbeenblessure op en kwam sindsdien niet meer in actie voor zijn club RB Leipzig. Zijn conditie is nog niet goed om bij het EK van waarde te kunnen zijn. Szoboszlai gaat zich nu richten op het nieuwe seizoen waar hij volledig fit aan hoopt te beginnen.

Engeland zonder geblesseerde Greenwood naar EK

11.48 uur: Mason Greenwood moet het Europees kampioenschap aan zich voorbij laten gaan. De 19-jarige aanvaller van Manchester United is niet op tijd hersteld van een blessure en is daarom door bondscoach Gareth Southgate geschrapt uit de voorlopige selectie van 33 man.

„Meedoen aan een toernooi is gezien de situatie van Mason niet goed voor hem. Hij zal bij United blijven om te herstellen en zich voorbereiden op de start van het nieuwe seizoen”, meldt Manchester United.

Southgate maakt later op dinsdag zijn definitieve selectie van 26 spelers bekend. Engeland oefent woensdag tegen Oostenrijk, een van de tegenstanders van Oranje op het EK. Zondag volgt nog een ontmoeting met Roemenië. Engeland neemt het daarna in de groepsfase van het EK op tegen Kroatië, Schotland en Tsjechië.

Groot deel Belgische nationale voetbalploeg gevaccineerd

08.08 uur: Een groot deel van de Belgische nationale voetbalploeg is maandagavond gevaccineerd tegen het coronavirus. Op het twitteraccount van de Rode Duivels is te zien dat onder anderen Thibaut Courtois en Toby Alderweireld hun eerst prik ontvangen.

„Degenen die geen prik hebben gekregen, hadden al voldoende immuniteit”, aldus de Belgische voetbalbond. De Rode Duivels zouden eerst met het Janssen-vaccin worden geprikt, maar het gebruik hiervan is in België opgeschort voor mensen die jonger zijn dan 41 jaar. De spelers hebben daarom nu een eerste dosis van Pfizer gekregen.

Van het Nederlands elftal hebben niet alle spelers zich laten vaccineren. De internationals kregen ook de kans zich te laten inenten voor het trainingskamp in Portugal. Matthijs de Ligt zei aanvankelijk dat hij het aanbod had afgeslagen. Dit leidde tot veel kritiek op social media. De verdediger van Juventus kwam zaterdag op zijn besluit terug en liet weten toch een prik tegen corona te nemen.

MAANDAG 31 MEI

Belgische zorgen om De Bruyne

19.05 uur: Het Belgisch voetbalelftal weet niet of Kevin De Bruyne op tijd fit genoeg is om al bij de eerste wedstrijd op de Europese titelstrijd van de partij te zijn. Bondscoach Roberto Martinez liet wel weten dat zijn spelverdeler niet hoeft te worden geopereerd en daardoor in elk geval vermoedelijk op het toernooi kan spelen.

De Bruyne liep zaterdag in zijn met Manchester City verloren finale van de Champions League tegen Chelsea een gebroken neus en een fractuur in de linker oogkas op. Hij moest geblesseerd van het veld. Martinez: „Of hij de toernooistart haalt? Ik weet het niet. Pas volgende week zullen we een duidelijk beeld hebben van wat er mogelijk is.”

„Ik heb hem al gesproken en uit het gesprek bleek dat hij het toch positief inziet”, vervolgde Martinez. „We hebben geluk dat hij geen operatie nodig heeft, anders was het EK echt in gevaar geweest. De beslissing wanneer hij inzetbaar is wordt genomen op basis van medische evaluaties. We zullen voorzichtig met hem zijn.”

Belgische bondscoach rekent op steraanvaller Hazard

17:42 uur De Belgische bondscoach Roberto Martinez rekent voor de naderende Europese titelstrijd op Eden Hazard, de steraanvaller die de afgelopen twee seizoenen bij Real Madrid vooral geblesseerd langs de kant zat. „Hij oogt fris”, aldus de Spanjaard. „Ik sluit niet uit dat hij binnenkort in oefenduels al speelminuten krijgt.”

Aanvankelijk bestond de indruk dat Martinez de aanvaller alleen in zijn selectie had opgenomen om hem eventueel in de beslissende fase van het toernooi nog te kunnen inzetten. „Dat is niet zo”, zegt de bondscoach. „Eden is klaar om aan de slag te gaan. Natuurlijk zijn we voorzichtig, maar dat zijn we met iedereen. We bouwen het rustig op. Maar het is zeker niet de bedoeling dat hij voorlopig niet in actie komt.”

Hazard gold volgens Belgische insiders drie jaar geleden op het WK in Rusland als de beste speler van zijn land. Zijn laatste interland dateert inmiddels van november 2019. „Als het goed gaat in de oefenduels kijken we met hem wat in de groepswedstrijden mogelijk is”, aldus Martinez.

ZONDAG 30 MEI

Benzema kijkt uit naar samenspel met ’fenomeen’ Mbappé

21.47 uur: De teruggekeerde Karim Benzema (33) wil de elf jaar jongere Kylian Mbappé, de sterspeler van Paris Saint-Germain en wereldkampioen Frankrijk, met niemand vergelijken. „Maar hij is een fenomeen en ook nog zo jong”, liet de trefzekere aanvaller van Real Madrid vol bewondering weten.

„Ik heb al een paar keer met hem getraind. We houden er allebei van om de bal slechts één keer te raken. Hij heeft mooie bewegingen, veel snelheid en ook veel kwaliteiten in het strafschopgebied van de tegenstander. Hij is een zeer, zeer goede speler. Ik kijk naar onze gezamenlijke wedstrijden uit.”

Benzema ontbrak bijna zes jaar in de Franse selectie door een afpersingsschandaal rond een sekstape. Voor zijn vermeende rol in deze zaak moet hij in oktober voorkomen. In de aanloop naar het EK wil ’herintreder’ Benzema de hele affaire het liefst doodzwijgen.

„Wat gebeurd is, is gebeurd. Spijt zal er altijd zijn, je kunt de klok niet terugdraaien. Maar je kunt wel leren van het verleden. Het belangrijkste is en blijft wat er op het veld gebeurt. Daar richt ik me volledig op. Ik wil bij het EK het beste van mezelf laten zien.”

Benzema maakte tot dusver 27 treffers in 81 interlands. In het afgelopen seizoen scoorde hij 30 keer in alle competities voor Real Madrid.

Henry keert voor EK terug in technische staf België

18:51 uur De Franse oud-international Thierry Henry keert voor het komende EK terug in de technische staf van België. De 43-jarige coach fungeerde tussen augustus 2016 en oktober 2018 al als gewaardeerde assistent van bondscoach Roberto Martinez.

Bij de ’Rode Duivels’ leerde hij het trainersvak en na de derde plek bij het WK in Rusland trad hij in dienst van zijn vroegere club AS Monaco. Dat avontuur duurde echter slechts enkele maanden waarna hij in november 2019 bij CF Montréal aan de slag ging in de Major League Soccer.

In 2020 leidde Henry de Canadese club voor het eerst sinds 2016 naar de play-offs. Montréal bereikte met hem op de bank ook de kwartfinales van de Concacaf Champions League. In februari van dit jaar kondigde Henry onverwacht zijn vertrek uit Canada aan. De oud-aanvaller van onder meer Arsenal en Barcelona wilde meer tijd bij zijn kinderen in Londen doorbrengen.

Oostenrijk mist Arnautovic tegen Engeland door spierblessure

18:14 uur Oostenrijk, tegenstander van het Nederlands elftal in de groepsfase van het EK, moet het in de oefeninterland woensdag tegen Engeland nog doen zonder aanvaller Marko Arnautovic.

De 32-jarige spits heeft last van een spierblessure in zijn rechterdij. De oud-speler van FC Twente raakte eerder deze maand in een competitiewedstrijd van zijn Chinese club Shanghai Port geblesseerd en werkt sindsdien aan zijn herstel.

Na het oefenduel met Engeland in Middlesbrough neemt Oostenrijk het volgende week zondag in Wenen op tegen Slowakije. Het is de bedoeling dat Arnautovic in die oefenwedstrijd wel weer in actie komt.

Oranje speelt op 17 juni in Amsterdam in de tweede groepswedstrijd tegen Oostenrijk.

ZATERDAG 29 MEI

Zweden verslaat Finland in oefenduel

20.54 uur: Zweden heeft in de voorbereiding op het EK een oefeninterland tegen Finland met 2-0 gewonnen. Voor de thuisploeg in Solna kwamen Robin Quaison en aanvoerder Sebastian Larsson tot scoren. Verdediger Thomas Lam, die in het afgelopen seizoen 26 competitieduels voor PEC Zwolle speelde, viel na de rust in bij de Finnen. Het verdedigend ingestelde Finland moest het nog doen zonder aanvaller Teemu Pukki. De spits van Norwich City is nog niet hersteld van een enkelblessure.

VRIJDAG 28 MEI

Italië warmt lekker op tegen San Marino: 7-0

23.59 uur: Italië heeft in een oefenwedstrijd San Marino met 7-0 verslagen. Het team van bondscoach Roberto Mancini breidde met de riante zege zijn ongeslagen status uit naar 26 wedstrijden.

Het oefenduel met San Marino werd afgewerkt in Cagliari op Sardinië. De doelpunten kwamen op naam van aanvoerder Federico Bernardeschi, Gian Marco Ferrari, Matteo Politano (2x), Andrea Belotti en Matteo Pessina (2x).

De Italianen zijn in voorbereiding op het EK, waar in de groepsfase Turkije, Zwitserland en Wales de tegenstander zijn. Die drie wedstrijden vinden plaats in Rome.

DONDERDAG 27 MEI

Turken winnen van Azerbeidzjan in oefenduel

23.05 uur: De Turkse voetballers hebben in aanloop naar het Europees kampioenschap een oefenduel gewonnen van Azerbeidzjan. In Alanya werd het 2-1 voor de formatie van bondscoach Senol Günes.

Emin Mahmudov zette Azerbeidzjan op voorsprong. Nog voor rust had Turkije de leiding overgenomen, door treffers van ex-Spartaan Halil Dervisoglu en Kaan Ayhan.

Feyenoorder Orkun Kökçü was basisspeler bij de Turken.

In de groepsfase van de Europese titelstrijd speelt Turkije tegen Italië, Wales en Zwitserland. In de kwalificatie van het wereldkampioenschap is het land ingedeeld in een poule met Nederland.

Oostenrijkse voetballers niet in quarantaine na oefenduel

16:40 uur De Oostenrijkse voetballers hoeven niet in quarantaine als ze terugkeren van een oefenduel met Engeland, dat op 2 juni in Middlesbrough wordt gespeeld. De internationals, binnenkort in de groepsfase van de Europese titelstrijd tegenstander van Nederland, krijgen daarvoor van de regering een speciale pas.

Normaal gesproken moeten burgers die terugkeren uit Groot-Brittannië twee weken in quarantaine, vanwege de variant van het coronavirus die in het land voorkomt.

Verhuurde PSV’er Sadilek met Tsjechië naar EK

13:38 uur PSV’er Michal Sadilek gaat naar het EK. De Tsjechische bondscoach Jaroslav Silhavy heeft de bijna 22-jarige middenvelder als 26e speler bij zijn selectie gehaald. Silhavy maakte eerder in de week al de namen van 25 spelers bekend die meegaan naar het EK.

De bondscoach hoopte verdediger Ondrej Kudela ook nog te kunnen toevoegen aan zijn groep. De verdediger van Slavia Praag had beroep aangetekend tegen een schorsing van maar liefst tien wedstrijden vanwege een racistisch incident in een Europese wedstrijd, maar de beroepscommissie van de UEFA verwierp het protest. Silhavy besloot daarop Sadilek mee te nemen.

PSV verhuurde de multifunctionele Tsjech, die in Eindhoven ook als linksback speelde, dit seizoen aan Slovan Liberec. In eigen land kwam Sadilek veel aan spelen toe.

De middenvelder, die bij PSV nog een contract heeft voor een jaar, deed in maart met Jong Tsjechië mee aan de groepsfase van het jeugd-EK. Sadilek kwam niet eerder uit voor het A-elftal.

Oranje begint als nummer 16 van de wereld aan EK

10.40 uur Het Nederlands elftal begint als nummer 16 van de wereldranglijst aan het EK. De ranglijst van mei is vrijwel hetzelfde als die van april. De afgelopen weken zijn er ook geen interlands gespeeld.

Oranje begon het jaar op de 14e plaats, maar zakte twee plekken na de start van de WK-kwalificatie. De ploeg van bondscoach Frank de Boer verloor in maart van Turkije (4-2). De wedstrijden tegen Letland (2-0) en Gibraltar (0-7) werden wel gewonnen.

België voert de mondiale ranglijst aan, gevolgd door Frankrijk en Brazilië. Het EK, dat over ruim twee weken begint, de Copa América in Zuid-Amerika en heel wat WK-kwalificatieduels gaan ongetwijfeld voor veranderingen zorgen op de volgende ranking. Die komt op 12 augustus uit. Oranje speelt op het EK in de groepsfase tegen Oekraïne (24e op de wereldranglijst), Oostenrijk (23e) en Noord-Macedonië (62e).

WOENSDAG 26 MEI

Kudela blijft geschorst en mist EK met Tsjechië

20:44 uur Het nationale elftal van Tsjechië moet het op het EK voetbal doen zonder Ondrej Kudela. De beroepscommissie van de Europese voetbalbond UEFA verwierp het protest dat de speler van Slavia Praag had ingediend tegen zijn schorsing wegens racistisch gedrag.

De tuchtcommissie had verdediger Kudela van Slavia Praag voor tien Europese duels geschorst. Bijna een maand geleden deed middenvelder Glen Kamara van de Schotse club Rangers zijn beklag over de Tsjech na de hectische wedstrijd in de achtste finale van de Europa League. Kudela zou hem op racistische wijze hebben beledigd tijdens een handgemeen op het veld.

De Tsjech ontkende echter dat hij zich racistisch had uitgelaten en tekende beroep aan. De Tsjechische bondscoach Jaroslav Silhavy had in afwachting van het beroep één plek in zijn selectie voor het EK voetbal opengehouden voor Kudela. Maar de UEFA hield de straf in stand.

Tsjechië speelt in groep D op 14 juni tegen Schotland en daarna nog tegen Kroatië en Engeland.

DINSDAG 25 MEI

Denen zonder spelers kampioen Brøndby

22:24 uur Kasper Hjulmand, de bondscoach van Denemarken, heeft een EK-selectie samengesteld zonder spelers van landskampioen Brøndby. Wel heeft hij drie spelers van nummer 3 FC Kopenhagen in zijn groep van 26 opgenomen, onder wie Mathias ’Zanka’ Jørgensen (ex-PSV).

Vaste internationals als Christian Eriksen (Internazionale), Kasper Schmeichel (Leicester City), Simon Kjaer (AC Milan), Thomas Delaney (Borussia Dortmund), Martin Braithwaite (FC Barcelona) en Yussuf Poulsen (RB Leipzig) zijn eveneens weer van de partij. Lasse Schöne (sc Heerenveen) en Nicolai Jørgensen (Feyenoord) ontbreken echter.

Denemarken start het EK op 12 juni tegen Finland in Kopenhagen. Daarna volgen België op 17 juni en Rusland op 21 juni, eveneens in de Deense hoofdstad.

Drie debutanten in Engelse voorselectie

15.21 uur: De Engelse bondscoach Gareth Southgate heeft 33 spelers opgenomen in zijn voorlopige selectie voor het EK. Southgate moet die groep uiterlijk volgende week dinsdag terugbrengen tot 26 voetballers. Met keeper Aaron Ramsdale (Sheffield United) en de verdedigers Ben Godfrey (Everton) en Ben White (Brighton & Hove Albion) zitten er drie debutanten in de grote groep.

Engeland begint zaterdag in Middlesbrough aan de voorbereiding op het EK. Die avond nemen heel wat Engelse internationals het tegen elkaar op in de finale van de Champions League. Manchester City en Chelsea staan in Porto tegenover elkaar. Ook Manchester United kan deze week een Europese hoofdprijs veroveren. De Engelse club speelt woensdag in Gdansk de finale van de Europa League tegen Villarreal.

Vanwege de twee Europese finales met veel Engelse inbreng levert Southgate pas volgende week zijn definitieve selectie in bij de UEFA. Engeland begint het EK op 13 juni op Wembley tegen Kroatië en speelt in de groep ook tegen Schotland en Tsjechië.

Tsjechië houdt plek open in EK-selectie voor geschorste speler

14.15 uur: De Tsjechische bondscoach Jaroslav Silhavy houdt één plek in zijn selectie open. De trainer hoopt dat hij volgende maand ook kan beschikken over verdediger Ondrej Kudela van Slavia Praag, die beroep heeft aangetekend tegen zijn schorsing van maar liefst tien wedstrijden.

De UEFA legde Kudela vorige maand die zware straf op, omdat hij in de Europa League-wedstrijd tegen Rangers FC tegenstander Glen Kamara op racistische wijze zou hebben toegesproken. De 34-jarige Tsjech ontkent dat hij zich racistisch heeft uitgelaten en tekende beroep aan.

De schorsing geldt niet alleen voor Europese wedstrijden van Slavia Praag, maar ook voor interlands van de nationale ploeg. „We wachten af hoe de beroepszaak zich deze week ontwikkelt”, zei Silhavy bij de presentatie van zijn EK-selectie. „We hebben niet zoveel hoop, maar we willen de deur niet nu al dichtslaan. We hebben tot 1 juni de tijd om de laatste plek in de selectie in te vullen.”

Aanvoerder Vladimir Darida is de meest ervaren speler in de Tsjechische selectie. Andere belangrijke spelers zijn Tomas Soucek en Patrik Schick. Aanvaller Vaclav Cerny van FC Twente mist het EK vanwege een zware knieblessure. Tsjechië speelt in groep D tegen Schotland, Kroatië en Engeland.

MAANDAG 24 MEI

Italiaanse voetballers hebben tweede coronaprik gehad

13.20 uur: Minder dan drie weken voor de start van het EK voetbal hebben de Italiaanse internationals maandag hun tweede dosis van het coronavaccin gekregen. Dat maakte de Italiaanse voetbalbond maandag bekend.

Op 3 mei werden de spelers voor de eerste keer gevaccineerd met Pfizer/BioNTech. Voor hun tweede prik moesten ze zich in Milaan of Rome melden voordat ze later op de dag in Sardinië worden verwacht, waar bondscoach Roberto Mancini de voorbereiding begint. Hij heeft voorlopig 33 spelers opgeroepen.

Vrijdag oefent Italië in Cagliari tegen San Marino. Op 1 juni moet de definitieve lijst met 26 spelers binnen zijn bij de UEFA. Het is onder meer afwachten of middenvelder Marco Verratti (Paris Saint-Germain) op tijd hersteld is van een knieblessure.

Italië speelt in de groepsfase tegen Turkije (11 juni), Zwitserland (16 juni) en Wales (20 juni), telkens in Rome.

Bondscoach Frank de Boer verplicht zijn internationals van het Nederlands elftal niet om zich te laten vaccineren. „Iedereen heeft het recht zelf te beslissen over wat hij wel of niet in zijn lichaam laat spuiten”, zei hij twee weken geleden tijdens een gesprek met enkele vaste volgers van Oranje. „Ik zou het stimuleren, dat wel. Onze bondsarts pleit ervoor dat alle EK-teams gevaccineerd zouden kunnen worden. Dat zou ideaal zijn.”

„Maar het ligt gevoelig en we weten allemaal dat er bijwerkingen kunnen zijn.” zei De Boer. „Ook qua logistiek liggen er obstakels. Voor spelers die met hun clubs nog volop bezig zijn, is dat lastig. Die clubs willen hun spelers niet kwijt doordat die een paar dagen hoge koorts of zoiets hebben. We zouden sowieso willen dat alle stafleden gevaccineerd worden. Zodat wij in elk geval geen besmettingsbron zijn.”

Oranje start met driedaagse oefensessie

7.15 uur: Met veertien aanwezige internationals begint bondscoach Frank de Boer maandag aan de voorbereiding van het Nederlands elftal op het EK. Hij heeft de spelers uitgenodigd voor een oefensessie van drie dagen in Zeist.

Het gaat om de voetballers uit de voorselectie die uitkomen in Eredivisie aangevuld met de twee spelers actief in Rusland en Tim Krul, die met Norwich City ook al even is uitgespeeld. Wel ontbreekt de nog altijd revaliderende Ajacied Daley Blind op het lijstje aanwezigen.

Bekijk ook: Oranje in de stromende regen begonnen aan voorbereiding op EK

Oekraïne gelijk in oefeninterland tegen Bahrein

6.54 uur: In de voorbereiding op het EK voetbal heeft Oekraïne, één van de tegenstanders van Oranje in de groepsfase, niet kunnen winnen van Bahrein. Het oefenduel in Charkov eindigde in 1-1. Pas in de extra tijd kwam invaller Viktor Tsychankov tot scoren namens de thuisploeg, die nog niet op volle sterkte was.

Oekraïne is op 13 juni in Amsterdam de eerste EK-tegenstander van het Nederlands elftal. Daarna speelt Oranje in poule C tegen Oostenrijk (17 juni) en Noord-Macedonië (21 juni).

ZONDAG 23 MEI

Engelse doelman Pope dreigt EK te missen

17.36 uur: De Engelse doelman Nick Pope dreigt het komende EK te missen. De 29-jarige keeper van Burnley ondergaat op korte termijn een ingreep aan een knie. Volgens zijn trainer Sean Dyche gaat het niet om een grote blessure, maar is een operatie niettemin noodzakelijk.

„Geen ideaal moment, niet voor hem en waarschijnlijk ook niet voor de Engelse ploeg. We moeten afwachten hoe het verder met hem gaat”, liet Dyche weten.

Bondscoach Gareth Southgate maakt dinsdag zijn EK-selectie bekend. Jordan Pickford was in de afgelopen jaren de eerste keus als doelman, maar in de recente interlandperiode kreeg Pope de voorkeur in drie wedstrijden op rij.

VRIJDAG 21 MEI

Eden Hazard kwam dit seizoen door blessures amper in actie. Ⓒ HH/ANP

Hazard mist ook mogelijke kampioenswedstrijd Real

13.55 uur: Real Madrid moet het zaterdag in de wedstrijd waarin de landstitel gepakt kan worden opnieuw stellen zonder Eden Hazard. Met het oog op het EK maakt men zich in België ook voorzichtig zorgen. Het is niet de eerste keer dit seizoen dat Hazard geblesseerd is.

Volgens trainer Zinedine Zidane kampt de Belgische aanvaller opnieuw met een lichte blessure. De 30-jarige Hazard was net weer fit. Hij kwam zodoende dit seizoen uit op 21 duels, waarin hij vier goals maakte.

„Hazard heeft iets; het is geen ernstige blessure, maar we willen geen risico nemen. Aangezien hij vandaag niet heeft getraind met het team, is er iets mis”, aldus Zidane, die het in de laatste speelronde met zijn ploeg opneemt tegen Villarreal.

Koploper Atlético Madrid, dat uit tegen Valladolid speelt, heeft 2 punten meer dan Real en verzekert zich bij winst van het kampioenschap.

DONDERDAG 20 MEI

Voetballer Gonçalves enige nieuweling in selectie Portugal

22.31 uur: Pedro Gonçalves is de enige nieuweling in de selectie van Portugal voor de komende Europese titelstrijd voetbal. Bondscoach Fernando Santos maakte donderdag de 26 namen bekend van de spelers die hij meeneemt naar het toernooi. Vanzelfsprekend is Cristiano Ronaldo ook van de partij.

Gonçalves, de 22-jarige aanvaller van Sporting Portugal, was het afgelopen seizoen de topscorer in de Portugese competitie met 23 goals.

In de verdediging heeft Santos onder meer de beschikking over veteraan Pepe, Manchester City’s revelatie Ruben Dias en de ervaren aanvoerder van Lille, José Fonte.

Ook Diogo Jota is opgeroepen, hoewel de aanvaller momenteel bij Liverpool aan het revalideren is na een blessure.

Portugal is de komende zomer de titelverdediger op het EK.

Noord-Macedonië met ervaren spits Pandev naar EK

15.23 uur: Goran Pandev gaat met Noord-Macedonië naar het EK. De 37-jarige aanvaller van Genoa is opgenomen in de definitieve selectie van 26 spelers van bondscoach Igor Angelovski voor de Europese eindronde.

Pandev, bij Inter een kameraad van Wesley Sneijder, schoot Noord-Macedonië hoogstpersoonlijk naar het EK. Hij maakte het enige doelpunt in de uitwedstrijd tegen Georgië in de play-offs (0-1). Het eerste duel tussen beide ploegen leverde geen winnaar op (1-1).

Noord-Macedonië is op 21 juni de laatste tegenstander van het Nederlands elftal in de groepsfase van het EK. Oranje opent de Europese eindronde tegen Oekraïne (13 juni) en speelt ook tegen Oostenrijk (17 juni).

EK-selectie Noord-Macedonië:

Doelmannen: Stole Dimitrievski (Rayo Vallecano), Damjan Shishkovski (Doxa), Riste Jankov (Rabotnicki Skopje)

Verdedigers: Stefan Ristovski (Dinamo Zagreb), Visar Musliu (Fehervar), Egzon Bejtulai (Shkendija), Kire Ristevski (Ujpest), Gjoko Zajkov (Charleroi), Darko Velkovski (Rijeka), Ezgjan Alioski (Leeds United)

Middenvelder: Arijan Ademi (Dinamo Zagreb), Enis Bardhi (Levante), Stefan Spirovski (AEK Larnaca), Boban Nikolov (Lecce), Tihomir Kostadinov (Ruzomberok), Ferhan Hasani (Partizani Tirana), Eljif Elmaz (Napoli), Daniel Avramovski (Kayzerispor), Darko Churlinov (Vfb Stuttgart), Marjan Radeski (Akademija Pandev)

Aanvallers: Goran Pandev (Genoa), Aleksandar Trajkovski (Real Mallorca), Ivan Trichkovski (AEK Larnaca), Vlatko Stojanovski(Chambly), Krste Velkovski (Sarajevo), Milan Ristovski (Spartak Trnava).

WOENSDAG 19 MEI

PSV-goalie Mvogo in voorlopige EK-selectie Zwitserland

20.20 uur: Yvon Mvogo maakt deel uit van de voorlopige selectie van Zwitserland voor het Europees kampioenschap van volgende maand. De PSV-doelman behoort tot de groep van 29 spelers die door bondscoach Vladimir Petkovic zijn gekozen. De uiteindelijke selectie bestaat uit 26 spelers.

Gregor Kobel, Jonas Omlin en Yann Sommer zijn de andere keepers in de Zwitserse voorselectie.

Zwitserland treft in groep A Wales, Italië en Turkije.

Feyenoorder Bozenik met Slowakije naar EK

16.32 uur: Robert Bozenik is door bondscoach Stefan Tarkovic opgenomen in de definitieve EK-selectie van Slowakije voor het Europees kampioenschap voetbal. Voor de 21-jarige aanvaller van Feyenoord wordt het zijn eerste eindtoernooi. Bozenik kwam dit seizoen in de competitie vijftien keer in actie voor Feyenoord en maakte één doelpunt.

Tomas Suslov van FC Groningen en Vitesse-speler Matus Bero zijn ook opgeroepen. Slowakije is op het EK ingedeeld in groep E met Polen, Zweden en Spanje.

Schotland met drie debutanten naar eerste eindtoernooi sinds 1998

16.32 uur: Schotland gaat met drie jonge debutanten naar het Europees kampioenschap voetbal. De 19-jarige Billy Gilmour van Chelsea, de 21-jarige David Turnbull van Celtic en de 19-jarige Nathan Patterson van Rangers FC waren allemaal nog niet geboren toen hun land voor het laatst meedeed aan een eindtoernooi. Dat was namelijk 23 jaar geleden, bij het WK van 1998 in Frankrijk.

„Het is een voorrecht om de bondscoach te zijn van een nationaal team dat deelneemt aan een groot toernooi”, zei bondscoach Steve Clarke, die Andrew Robertson van Liverpool tot aanvoerder heeft benoemd.

Schotland treft op het EK Engeland, Kroatië en Tsjechië. Tsjechië is 14 juni op Hampden Park in Glasgow de eerste tegenstander. Schotland bereidt zich in Spanje voor op het EK en voetbalt in aanloop naar het toernooi vriendschappelijk tegen Nederland (2 juni, in Portugal) en Luxemburg (6 juni).

PEC-verdediger Lam in voorlopige selectie EK-debutant Finland

14.30 uur: PEC Zwolle-verdediger Thomas Lam is opgenomen in de voorlopige EK-selectie van Finland, dat voor het eerst gaat deelnemen aan een EK voetbal. De 27-jarige Lam behoort tot de 26-koppige selectie van bondscoach Markku Kanerva.

Finland speelt over anderhalve week een oefenwedstrijd tegen Zweden, waarna de definitieve selectie wordt bekendgemaakt.

Lam kwam afgelopen seizoen tot 24 duels voor PEC. Daarin was hij drie keer trefzeker en was hij goed voor één assist.

De Finnen spelen hun eerste EK-wedstrijd tegen Denemarken, waarna Rusland en België de tegenstanders zijn.

Kanerva heeft „goede hoop” dat hij tijdens het EK ook kan beschikken over spits Teemu Pukki. „We moeten zien hoe zijn enkel het houdt als hij weer volledig meetraint. Maar ik ben heel positief dat hij fit is als het EK begint”, aldus Kanerva.

De 31-jarige Pukki, die uitkomt voor het Engelse Norwich City, maakte liefst tien doelpunten in tien EK-kwalificatiewedstrijden. Met Norwich werd Pukki kampioen van het Championship.

België geldt als een van de favorieten voor de Europese titel. Ⓒ HH/ANP

Belgische voetballers nog voor het EK gevaccineerd

11.19 uur: De Belgische voetballers ontvangen nog voor het begin van het EK voetbal op vrijdag 11 juni een coronavaccin. Dat hebben de ministers van Volksgezondheid woensdag bepaald.

De Koninklijke Belgische Voetbalbond drong er al langere tijd op aan om de spelers van de nationale ploeg te vaccineren voor de start van het eindtoernooi. Premier Alexander De Croo schaarde zich achter dat voornemen. De ministers van Volksgezondheid hebben daar nu toestemming voor gegeven, meldt het Belgische persbureau Belga.

De vaccinaties vinden plaats in hetzelfde vaccinatiecentrum.

België speelt op het EK tegen Rusland, Denemarken en Finland. De eerste wedstrijd van de Belgen is op zaterdag 12 juni.