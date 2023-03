LIVE AZ leidt tegen Lazio en nadert kwartfinales Conference League

Volg alle duels via onze uitgebreide statistieken of via ons scorebord

AZ - Lazio

Jansen heeft geen verrassingen in het elftal waarmee de Alkmaarse club donderdagavond (21.00 uur) aantreedt tegen Lazio. Het zijn dezelfde elf spelers waarmee hij vorige week in Rome aan het eerste duel uit de achtste finales van de Conference League begon. AZ won in het Stadio Olimpico met 2-1 en heeft dus zicht op een plaats bij de laatste acht in het derde Europese clubtoernooi.

Historische avond Feyenoord

Feyenoord heeft overtuigend de kwartfinale van de Europa League bereikt. De club was veel te sterk voor Sjachtar Donetsk (7-1), na een gelijkspel vorige week in de uitwedstrijd (1-1). Het duel was bij rust al voor een groot deel beslist (3-0).

