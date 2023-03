LIVE Feyenoord verdubbelt voorsprong tegen Shakhtar Donetsk

Door onze Telesportredactie

Santiago Giménez in actie tegen Shakhtar Ⓒ ANP/HH

Feyenoord en AZ willen zich donderdagavond voor een kwartfinale van een Europees toernooi kwalificeren. De koploper van de Eredivisie ontvangt om 18.45 uur Shakhtar Donetsk in De Kuip voor de return van de achtste finales van de Europa League, na een gelijkspel vorige week (1-1). AZ verdedigt om 21.00 uur in Alkmaar een voorsprong van 2-1 op Lazio in de Conference League. Betis ontvangt het Man Utd. van trainer Ten Hag.