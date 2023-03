Programma Europees voetbal: Feyenoord en AZ willen het thuis afmaken

Trainer Arne Slot van Feyenoord is er veel aan gelegen dat zijn spelers nog niet aan het uitduel van komende zondag met Ajax om de koppositie van de Eredivisie denken. Hij leidde Feyenoord vorig seizoen naar Europees succes in de Conference League, waarin AS Roma in de finale net iets te sterk bleek (1-0).

Trainer Pascal Jansen van AZ moet afwachten hoe serieus Lazio de Conference League neemt. De nummer 3 van Italië speelt zondag de belangrijke stadsderby tegen AS Roma en geeft mogelijk een aantal spelers rust.

Feyenoord en Shakhtar trappen om 18.45 uur af. Het duel tussen AZ en Lazio begint om 21.00 uur.

Real Betis - Manchester United

Ook Erik ten Hag mikt op een plek in de kwartfinale van de Europa League. Hij gaat met Manchester United op bezoek bij Real Betis. Een week geleden won zijn ploeg in eigen huis met 4-1.