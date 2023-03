Statistieken: Feyenoord én AZ verder in Europa

Vangelis Pavlidis heeft gescoord voor AZ. Ⓒ Pro Shots

Een heerlijke avond voor het Nederlandse voetbal. Feyenoord plaatste zich door een 7-1 zege op Shakhtar Donetsk voor de kwartfinales van de Europa League, terwijl AZ in de Conference League Lazio nog een keer met 2-1 klopte en in dat toernooi kwartfinalist is.