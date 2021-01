Paul Pogba: Manchester klaar voor het ’grote moment’ tegen Liverpool

„Het zal op Anfield een geweldige wedstrijd worden voor iedereen”, aldus Pogba tegen over de BBC. „Dit is het grote moment waar we op hebben gewacht, maar we moeten rustig blijven. We zien wel wat er gaat gebeuren.”

Dankzij een knappe goal van Pogba wonnen de Mancunians dinsdagavond met 0-1 op het veld van Burnley en hebben drie punten voorsprong op Liverpool. Voor het eerst in maar liefst 1207 (!) dagen gaat Manchester United nu aan kop van de Premier League.

De hernieuwde liefde tussen Pogba en Manchester United is opvallend. Amper een maand geleden leek de relatie nog flink bekoeld. De Franse international moest meer dan hem lief was vrede nemen met een rol als invaller en zijn zaakwaarnemer Mino Raiola liet openlijk weten dat Pogba niet meer gelukkig was in Manchester.

„Paul is ongelukkig. Hij kan zich niet meer laten gelden zoals hij graag zou willen en zoals ook van hem wordt verwacht. Hij moet naar een andere club in een andere omgeving. Zijn tijd in Manchester is voorbij”, liet Raiola toen weten.