Sport Kort: Coronaregels houden baanploeg weg uit Portugal

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Basketballers Phoenix winnen NBA-topper bij Chicago

07.19 uur: Phoenix Suns heeft de topper tegen Chicago Bulls in de Amerikaanse basketbalcompetitie NBA gewonnen. De leider in de westelijke competitie zag de thuisploeg in het laatste kwart een achterstand van 15 punten nog bijna wegwerken, maar gaf de winst niet meer weg: 124-127.

Devin Booker voor de Suns en DeMar DeRozan voor de Bulls waren met ieder 38 punten de productiefste spelers. Chicago zakte door de derde nederlaag in de laatste vier duels naar de derde plaats in de Eastern Conference, achter Miami Heat en Milwaukee Bucks. Miami won bij Washington Wizards (100-121), de Bucks kwamen maandag niet in actie.

Golden State Warriors, de naaste belager van Phoenix Suns in het westen, won bij Oklahoma: 98-110.

Coronaregels houden baanploeg weg uit Portugal

07.02 uur: De Nederlandse baansprinters bereiden zich voorlopig in Nederland voor op het aanstaande seizoen. Een trainingsstage in Portugal ging niet door omdat de coronaregels daar streng zijn. „Als er sprake zou zijn van een positief geval binnen de selectie, zouden ook alle ’close contacts’ zeven dagen in quarantaine moeten”, verklaarde bondscoach René Wolff, die vorige week na vijf jaar terugkeerde in zijn oude functie.

Wolff nam in 2017 ontslag, werkte een jaar bij sportkoepel NOC*NSF om vervolgens drie jaar de sprintploeg van Nieuw-Zeeland onder zijn hoede te hebben. Hij volgt in Nederland Hugo Haak op, die enkele maanden na de succesvolle Spelen besloot te stoppen. „Ik begrijp die keuze. Hugo is er als renner ingerold en heeft het geweldig gedaan. Hij neemt nu even de tijd om zich op andere vlakken te ontwikkelen, maar ik denk dat in hem een nog veel betere coach schuilt”, aldus Wolff, die in zijn eerdere periode al werkte met baantoppers als Harrie Lavreysen, Jeffrey Hoogland en Shanne Braspennincx.

Met de sprinters hoopt Wolff in de tweede helft van maart alsnog een trainingskamp in Zuid-Europa te beleggen. Eind april begint het seizoen met wedstrijden in de Nations Cup. De eerste is in Glasgow. Wolff kijkt vooral uit naar de EK in München, „Op een 200 meterbaan, heel bijzonder”, en de WK, in het najaar nabij Parijs.