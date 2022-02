Sport Kort: KNVB kreeg 52 meldingen binnen in discriminatie-app

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Ruim 50 meldingen via speciale discriminatie-app KNVB

11.54 uur: Het afgelopen jaar zijn er 52 meldingen binnengekomen op de speciale app DiscriminatieMelder van de KNVB. Van dat aantal waren 47 voor het amateurvoetbal en vijf voor het betaald voetbal; 25 meldingen in het amateurvoetbal zijn tuchtrechtelijk in behandeling genomen, meldt de voetbalbond. De rest van die meldingen is voornamelijk opgepakt door de verenigingsadviseurs van de KNVB, die contact opnamen met de betrokken clubs.

De app werd een jaar geleden geïntroduceerd als onderdeel van het aanvalsplan tegen racisme en discriminatie in het voetbal, een gezamenlijk initiatief van de Rijksoverheid, KNVB, Eredivisie CV, Keuken Kampioen Divisie en Vrouwen Eredivisie. Als mensen op of rond het voetbalveld getuige zijn van racisme of discriminatie, kunnen ze dat snel doorgeven via de DiscriminatieMelder.

Het plan ’Ons Voetbal Is Van Iedereen’ ging twee jaar geleden van start. Het bestaat uit in totaal twintig nieuwe of aangescherpte maatregelen om racisme en discriminatie te bestrijden. De richtlijnen zijn inmiddels allemaal in werking, maar het coronavirus heeft de afgelopen twee jaar wel grote invloed gehad op de ontwikkeling van veel onderdelen van het plan, licht de bond toe in een persbericht.

„Veel wedstrijden moesten zonder publiek worden gespeeld, amateurcompetities werden stilgelegd of afgebroken en fysieke bijeenkomsten voor bijvoorbeeld cursussen waren niet toegestaan. Maar waar mogelijk zijn er zeker vorderingen gemaakt die de voetbalwereld beter in staat stelt om discriminatie te bestrijden.”

Italië denkt aan organiseren EK voetbal 2032

07.57 uur: Italië heeft bij voetbalbond UEFA aangegeven open te staan voor de organisatie van het EK voetbal van 2032. Dat heeft de Italiaanse voetbalbond FIGC bevestigd. De UEFA meldde eind vorig jaar dat landen die geïnteresseerd zijn in het huisvesten van de EK’s van 2028 en 2032 zich voor maart kunnen melden. In april worden de kandidaten bekendgemaakt, in september volgt een beslissing.

„In de afgelopen dagen heeft de Italiaanse voetbalbond bij de UEFA aangegeven interesse te hebben in het organiseren van Euro 2032”, meldde de FIGC. De Italianen hadden eerder aangekondigd zich te willen melden voor de organisatie van het EK van 2028 of het WK van 2030. Maar de FIGC zegt nu „meer tijd” nodig te hebben om de stadions en de infrastructuur eromheen te verbeteren. Een aantal grote stadions is sinds het WK van 1990, het laatste grote toernooi in Italië, niet meer gerenoveerd.

Over twee jaar vindt het EK 2024 in Duitsland plaats.

Basketballers Phoenix winnen NBA-topper bij Chicago

07.19 uur: Phoenix Suns heeft de topper tegen Chicago Bulls in de Amerikaanse basketbalcompetitie NBA gewonnen. De leider in de westelijke competitie zag de thuisploeg in het laatste kwart een achterstand van 15 punten nog bijna wegwerken, maar gaf de winst niet meer weg: 124-127.

Devin Booker voor de Suns en DeMar DeRozan voor de Bulls waren met ieder 38 punten de productiefste spelers. Chicago zakte door de derde nederlaag in de laatste vier duels naar de derde plaats in de Eastern Conference, achter Miami Heat en Milwaukee Bucks. Miami won bij Washington Wizards (100-121), de Bucks kwamen maandag niet in actie.

Golden State Warriors, de naaste belager van Phoenix Suns in het westen, won bij Oklahoma: 98-110.

Coronaregels houden baanploeg weg uit Portugal

07.02 uur: De Nederlandse baansprinters bereiden zich voorlopig in Nederland voor op het aanstaande seizoen. Een trainingsstage in Portugal ging niet door omdat de coronaregels daar streng zijn. „Als er sprake zou zijn van een positief geval binnen de selectie, zouden ook alle ’close contacts’ zeven dagen in quarantaine moeten”, verklaarde bondscoach René Wolff, die vorige week na vijf jaar terugkeerde in zijn oude functie.

Wolff nam in 2017 ontslag, werkte een jaar bij sportkoepel NOC*NSF om vervolgens drie jaar de sprintploeg van Nieuw-Zeeland onder zijn hoede te hebben. Hij volgt in Nederland Hugo Haak op, die enkele maanden na de succesvolle Spelen besloot te stoppen. „Ik begrijp die keuze. Hugo is er als renner ingerold en heeft het geweldig gedaan. Hij neemt nu even de tijd om zich op andere vlakken te ontwikkelen, maar ik denk dat in hem een nog veel betere coach schuilt”, aldus Wolff, die in zijn eerdere periode al werkte met baantoppers als Harrie Lavreysen, Jeffrey Hoogland en Shanne Braspennincx.

Met de sprinters hoopt Wolff in de tweede helft van maart alsnog een trainingskamp in Zuid-Europa te beleggen. Eind april begint het seizoen met wedstrijden in de Nations Cup. De eerste is in Glasgow. Wolff kijkt vooral uit naar de EK in München, „Op een 200 meterbaan, heel bijzonder”, en de WK, in het najaar nabij Parijs.