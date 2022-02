Sport Kort: Vitesse houdt tegen Ajax vast aan blunderende doelman

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Hockeysters niet naar India voor interlands Pro League

14.19 uur: De Nederlandse hockeysters reizen niet af naar India voor de wedstrijden in de Hockey Pro League in dat land op 19 en 20 februari. Hockeybond KNHB heeft de mondiale federatie FIH verzocht om uitstel van de duels, die zouden worden afgewerkt in Bhubaneswar.

De medische commissie van de KNHB gaf in januari een negatief advies voor intercontinentale reizen. Dit advies van de commissie is gebaseerd op het hoge aantal omikronbesmettingen in Nederland. De staf van het Nederlands elftal liet na onderling beraad en overleg met de speelsters weten dit advies te willen volgen en op dit moment niet naar India te willen afreizen.

De trip van de hockeysters naar India zou slechts zes dagen duren. „Dit betekent dat een eventueel opgelopen besmetting in Nederland vlak voor vertrek zou kunnen zorgen voor een positieve test in India. Gevolg daarvan zou bijvoorbeeld een verplichte quarantaine of het moeten uitstellen van de terugreis kunnen zijn”, verklaart de bond zijn besluit.

De hockeybond van India, de KNHB en de FIH zijn er nog niet in geslaagd een alternatieve datum te vinden voor de beide duels tussen India en Oranje. Bondscoach Jamilon Mülders vult de vijf dagen die gepland stonden rond deze twee duels tegen India nu in met een trainingsweek. De vrouwen speelden vorige week in Valencia twee keer tegen Spanje.

Hoewel het advies van de medische commissie ook geldt voor de hockeyers, besloot de bond in overleg met de staf van dit team eind januari wel naar Zuid-Afrika af te reizen voor de duels in de Pro League met Zuid-Afrika en Frankrijk. Reden daarvoor is het feit dat de selectie van bondscoach Jeroen Delmée een veel langere periode in Zuid-Afrika verblijft. „Hierdoor zou een eventuele besmetting opgedaan in Nederland geen impact hebben op bijvoorbeeld het gezamenlijk terugreizen, terwijl de selectie in Zuid-Afrika zelf in een gesloten bubbel verblijft”, aldus de bond.

De mannen zijn inmiddels al elf dagen in Zuid-Afrika en spelen dinsdag tegen Zuid-Afrika. Er zijn tot op heden geen coronabesmettingen binnen de groep van Delmée.

Juventus-aanvoerder Chiellini weken aan de kant met kuitblessure

14.19 uur: Juventus mist de komende weken aanvoerder Giorgio Chiellini. De 37-jarige centrale verdediger heeft een blessure aan de linkerkuit opgelopen. Juventus meldt dat Chiellini dinsdag is onderzocht. Hij was zondag in het gewonnen duel met Hellas Verona (2-0) uitgevallen.

De club vermeldde niet hoe lang de verdediger ontbreekt in het elftal waarin ook Oranje-international Matthijs de Ligt een vaste waarde is achterin. Italiaanse media schrijven dat het om een periode van zo’n drie weken zou gaan. Daardoor zou hij de kwartfinale van de Italiaanse beker tegen Sassuolo donderdag missen, net als het duel met Atalanta Bergamo en de derby tegen Torino in de competitie. Ook zijn meespelen in het eerste duel uit de achtste finales van de Champions League met het Spaanse Villarreal is twijfelachtig.

Vitesse houdt tegen Ajax vast aan blunderende doelman

14.10 uur: Vitesse mist woensdagavond tegen Ajax in de kwartfinale van KNVB-beker behalve de geschorste Loïs Openda en Jacob Rasmussen ook de zieke Enzo Cornelisse. Trainer Thomas Letsch houdt ondanks diens blunder tegen FC Twente vast aan doelman Jeroen Houwen.

„Jeroen blijft nummer één. Ik ga dat niet na één fout meteen omgooien”, aldus de Vitesse-trainer, die niet speciaal is gaan zitten met Houwen om over het ongelukkige moment te praten. „Jeroen weet wat hij verkeerd gedaan heeft en dat hij de bal in het strafschopgebied beter niet in de voeten van de tegenstander kan gooien. Als een keeper een fout maakt dan heeft iedereen het daarover, maar niemand heeft het erover dat Matus Bero ons twee keer op 1-0 had kunnen zetten, maar twee grote kansen miste. Of over de aanloop richting de 1-0 van FC Twente, waarbij op het middenveld en in de verdediging meerdere spelers de fout ingingen. Vier fouten achter elkaar en niemand heeft het erover. Helaas horen fouten bij het voetbal, maar als een keeper een keer een fout maakt dan is niet meteen alles slecht.”

Rentree Salah bij Liverpool na Afrika Cup mogelijk al donderdag

13.36 uur: Mohamed Salah kan mogelijk donderdag alweer uitkomen voor Liverpool, dat het dan opneemt in de Premier League tegen Leicester City. Coach Jürgen Klopp bevestigde dat de Egyptenaar, zondag met zijn land verliezend finalist in de Afrika Cup, zich dinsdag weer heeft gemeld op de club. Dat geldt niet voor Sadio Mané, die met Senegal na strafschoppen de titel veroverde. De aanvaller reisde met zijn ploeg mee voor een huldiging.

Salah gaat nog wel even langs bij de clubartsen. „Ik heb al met hem gesproken. ’Ik ben er klaar voor’, was het eerste wat hij zei”, vertelde Klopp op de website van de club. „Mo is een ervaren speler en een fysiek monster. Maar we gaan even kijken hoe hij zich morgen na een lichte hersteltraining voelt.”

Mané is er donderdag zeker niet bij. Klopp: „Sadio vliegt waarschijnlijk pas woensdagavond naar Liverpool. Die is hier dus pas op donderdag en zal zeker niet spelen. De titel betekent zo veel voor hem en voor zijn land. Dat respecteren we.”

Salzburg ontvangt Bayern in vol stadion na versoepelingen

13.29 uur: Red Bull Salzburg kan op 16 februari in de thuiswedstrijd tegen Bayern München de tribunecapaciteit volledig benutten. Dat betekent dat er 30.000 toeschouwers aanwezig kunnen zijn bij het duel uit de achtste finales van de Champions League. Dat is een gevolg van de dinsdag in Oostenrijk aangekondigde versoepelingen van de coronamaatregelen.

„We zijn erg blij dat er kort voor deze voor heel Oostenrijk historische ontmoeting een zinvolle en verwachtingsvolle oplossing is gekomen”, meldt Stephan Reiter, de directeur van de club. „Het gaat hierbij niet alleen om voetbal, maar ook om veel andere evenementen die - vooral als ze in de openlucht plaatsvinden - zo goed als geen risico opleveren.”

Ruim 50 meldingen via speciale discriminatie-app KNVB

11.54 uur: Het afgelopen jaar zijn er 52 meldingen binnengekomen op de speciale app DiscriminatieMelder van de KNVB. Van dat aantal waren 47 voor het amateurvoetbal en vijf voor het betaald voetbal; 25 meldingen in het amateurvoetbal zijn tuchtrechtelijk in behandeling genomen, meldt de voetbalbond. De rest van die meldingen is voornamelijk opgepakt door de verenigingsadviseurs van de KNVB, die contact opnamen met de betrokken clubs.

De app werd een jaar geleden geïntroduceerd als onderdeel van het aanvalsplan tegen racisme en discriminatie in het voetbal, een gezamenlijk initiatief van de Rijksoverheid, KNVB, Eredivisie CV, Keuken Kampioen Divisie en Vrouwen Eredivisie. Als mensen op of rond het voetbalveld getuige zijn van racisme of discriminatie, kunnen ze dat snel doorgeven via de DiscriminatieMelder.

Het plan ’Ons Voetbal Is Van Iedereen’ ging twee jaar geleden van start. Het bestaat uit in totaal twintig nieuwe of aangescherpte maatregelen om racisme en discriminatie te bestrijden. De richtlijnen zijn inmiddels allemaal in werking, maar het coronavirus heeft de afgelopen twee jaar wel grote invloed gehad op de ontwikkeling van veel onderdelen van het plan, licht de bond toe in een persbericht.

„Veel wedstrijden moesten zonder publiek worden gespeeld, amateurcompetities werden stilgelegd of afgebroken en fysieke bijeenkomsten voor bijvoorbeeld cursussen waren niet toegestaan. Maar waar mogelijk zijn er zeker vorderingen gemaakt die de voetbalwereld beter in staat stelt om discriminatie te bestrijden.”

Italië denkt aan organiseren EK voetbal 2032

07.57 uur: Italië heeft bij voetbalbond UEFA aangegeven open te staan voor de organisatie van het EK voetbal van 2032. Dat heeft de Italiaanse voetbalbond FIGC bevestigd. De UEFA meldde eind vorig jaar dat landen die geïnteresseerd zijn in het huisvesten van de EK’s van 2028 en 2032 zich voor maart kunnen melden. In april worden de kandidaten bekendgemaakt, in september volgt een beslissing.

„In de afgelopen dagen heeft de Italiaanse voetbalbond bij de UEFA aangegeven interesse te hebben in het organiseren van Euro 2032”, meldde de FIGC. De Italianen hadden eerder aangekondigd zich te willen melden voor de organisatie van het EK van 2028 of het WK van 2030. Maar de FIGC zegt nu „meer tijd” nodig te hebben om de stadions en de infrastructuur eromheen te verbeteren. Een aantal grote stadions is sinds het WK van 1990, het laatste grote toernooi in Italië, niet meer gerenoveerd.

Over twee jaar vindt het EK 2024 in Duitsland plaats.

Basketballers Phoenix winnen NBA-topper bij Chicago

07.19 uur: Phoenix Suns heeft de topper tegen Chicago Bulls in de Amerikaanse basketbalcompetitie NBA gewonnen. De leider in de westelijke competitie zag de thuisploeg in het laatste kwart een achterstand van 15 punten nog bijna wegwerken, maar gaf de winst niet meer weg: 124-127.

Devin Booker voor de Suns en DeMar DeRozan voor de Bulls waren met ieder 38 punten de productiefste spelers. Chicago zakte door de derde nederlaag in de laatste vier duels naar de derde plaats in de Eastern Conference, achter Miami Heat en Milwaukee Bucks. Miami won bij Washington Wizards (100-121), de Bucks kwamen maandag niet in actie.

Golden State Warriors, de naaste belager van Phoenix Suns in het westen, won bij Oklahoma: 98-110.

Coronaregels houden baanploeg weg uit Portugal

07.02 uur: De Nederlandse baansprinters bereiden zich voorlopig in Nederland voor op het aanstaande seizoen. Een trainingsstage in Portugal ging niet door omdat de coronaregels daar streng zijn. „Als er sprake zou zijn van een positief geval binnen de selectie, zouden ook alle ’close contacts’ zeven dagen in quarantaine moeten”, verklaarde bondscoach René Wolff, die vorige week na vijf jaar terugkeerde in zijn oude functie.

Wolff nam in 2017 ontslag, werkte een jaar bij sportkoepel NOC*NSF om vervolgens drie jaar de sprintploeg van Nieuw-Zeeland onder zijn hoede te hebben. Hij volgt in Nederland Hugo Haak op, die enkele maanden na de succesvolle Spelen besloot te stoppen. „Ik begrijp die keuze. Hugo is er als renner ingerold en heeft het geweldig gedaan. Hij neemt nu even de tijd om zich op andere vlakken te ontwikkelen, maar ik denk dat in hem een nog veel betere coach schuilt”, aldus Wolff, die in zijn eerdere periode al werkte met baantoppers als Harrie Lavreysen, Jeffrey Hoogland en Shanne Braspennincx.

Met de sprinters hoopt Wolff in de tweede helft van maart alsnog een trainingskamp in Zuid-Europa te beleggen. Eind april begint het seizoen met wedstrijden in de Nations Cup. De eerste is in Glasgow. Wolff kijkt vooral uit naar de EK in München, „Op een 200 meterbaan, heel bijzonder”, en de WK, in het najaar nabij Parijs.