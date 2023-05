Dubbelslag Remco Evenepoel in Giro d’Italia na secondenspel in tijdrit

Evenepoel was met een tijd van 41 minuten en 24 seconden aanzienlijk sneller dan rozetruidrager Andreas Leknessund van Team DSM. De Belg moest 8 seconden goedmaken op de Noor om het roze weer over te nemen. Dat lukte ruim. Leknessund werd op 1.15 minuut negentiende.

Bron: discovery+

De tweede tijdrit in de Giro d’Italia over 35 kilometer was nagenoeg vlak, maar kende wel veel bochten en moest verreden worden onder natte omstandigheden. Een grote favoriet voor de tijdrit, de Italiaan Filippo Ganna was er niet meer bij. De tijdritspecialist van Ineos ging zaterdag niet meer van start nadat hij positief had getest op het coronavirus.

Roglic

Europees kampioen tijdrijden, Stefan Küng, zette met 41.28 aanvankelijk de snelste tijd neer. Alleen enkele klassementsrenners kwamen daarbij in de buurt. Thymen Arensman van Ineos gaf 20 seconden daarop toe en werd uiteindelijk zevende. Geoghegan Hart dook 2 seconden onder de tijd van Küng en Thomas was ook nog 1 tel sneller dan zijn ploeggenoot. De wielrenner uit Wales zag Evenepoel daar nog net een seconde onder duiken.

Tekst gaat verder onder de tweet

Primoz Roglic moest 17 seconden toegeven op Evenepoel en werd daarmee zesde. De Sloveen van Jumbo-Visma heeft in het klassement 47 seconden achterstand op de Belg. Thomas staat daar nog net voor op 45 seconden en Geoghegan Hart staat daar op 50 seconden van Evenepoel net achter.

Evenepoel baalt ondanks zege

Evenepoel gaf na afloop toe dat het niet zijn beste tijdrit was. „Ik startte veel te snel en mijn tweede deel was heel slecht”, baalde de Belg. „In het technische deel in Cesena vond ik mijn goede benen terug. Mijn eerste deel was wel goed, maar met de tegenwind voelde ik me niet goed. Ik ben blij dat ik de etappezege pak en de roze trui, maar het was heel krap.”

De kopman van Soudal - Quick-Step kijkt uit naar de rustdag. „Ik moet gaan herstellen, want de afgelopen twee dagen waren niet mijn beste. Ik geniet vandaag van deze overwinning.”

Maandag is er een rustdag in de Giro. Dinsdag volgt de tiende etappe van Scandiano naar Viareggio, met beklimmingen in het eerste deel, maar een nagenoeg vlakke finish.