Marten de Roon: ’Gemis familie onderwerp van gesprek bij Oranje’

,,Mijn vrouw en ouders waren daar en dan wil je ze heel graag even een knuffel geven, omhelzen. En dat kan dan niet. Het is jammer, eventjes moeilijk, maar uiteindelijk weet je dat het met een doel is. We willen niet het risico lopen dat er (qua corona, red.) iets kan gebeuren en houden dat in ons achterhoofd”, aldus de middenvelder.

,,Het gemis van de familie is wel onderwerp van gesprek. Hier praten we over. Ik had het er even over met Patrick van Aanholt. Zijn zoontje was er, die had het lastig gehad en dat is logisch, want kinderen begrijpen deze coronasituatie helemaal niet. Het is gewoon moeilijk, maar uiteindelijk ebt het weg, omdat we het hoofddoel voor ogen hebben.”