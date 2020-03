Beschimpte Hoffenheim-eigenaar voorop in strijd tegen coronavirus

De 79-jarige Duitser is voor tachtig procent eigenaar van het bedrijf Curevac, dat werkt tegen een vaccin om het virus tegen te gaan. Sinds de oprichting in 2006 investeerde Hopp al 150 miljoen euro in het bedrijf.

„De hoop was destijds dat we een remedie tegen kanker zouden vinden. We wilden samen helpen om zo’n verschrikkelijke ziekte te stoppen. Dat was en is mijn drijfveer”, zegt Hopp op de clubsite van Hoffenheim. In totaal pompte hij naar eigen zeggen al anderhalf miljard euro in jonge bedrijven in de biotech-sector.

Dietmar Hopp was onlangs nog de kop van Jut in stadions Ⓒ Hollandse Hoogte

Hopp bevestigt ook dat de Amerikaanse president Donald Trump onderzoekers van Curevac vanuit het Duitse Tübingen naar de Verenigde Staten wil halen, in ruil voor een riante beloning. Dat verzoek is echter afgeslagen. Hopp: „We willen een vaccin voor de wereld ontwikkelen. Niet voor één land, niet voor bepaalde lagen in de samenleving. Als dit vaccin met succes is ontwikkeld en getest, is het niet bedoeld als speculatie- of machtsinstrument, maar om een wereldwijde crisis te beteugelen. Dat is mijn wens.”

De puissant rijke ondernemer leidde zijn jeugdliefde Hoffenheim met zijn investeringen in 2008 naar de Bundesliga. Onlangs laaiden de protesten tegen Hopp en de Duitse voetbalbond weer op. Directe aanleiding was de collectieve straf voor supporters van Borussia Dortmund, die na eerdere acties de komende jaren niet welkom zijn in Hoffenheim.