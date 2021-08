Boksheld Manny Pacquiao (42) verliest bij langverwachte rentree

Voor de 42-jarige Pacquiao was het zijn terugkeer in de ring na twee jaar afwezigheid. Mogelijk neemt hij nu definitief afscheid van de bokssport. "Ik weet het nog niet", antwoordde hij na afloop op de vraag wat zijn toekomstplannen zijn.

Pacquiao is sinds 2016 senator in zijn thuisland en wordt genoemd als mogelijke kandidaat voor de presidentsverkiezingen in mei 2022. De Filipijn is met wereldtitels in acht verschillende gewichtsklassen, een unicum, een levende legende. 'Pac-Man' verloor in Las Vegas voor de achtste keer in zijn carrière. Hij won 62 duels en twee gevechten eindigden onbeslist.

De 35-jarige Ugás is WBA-titelhouder sinds september 2020. Hij aast op de wereldtitels van de IBF en WBC. Daarvoor moet hij de Amerikaan Errol Spence, de kampioen bij deze twee bonden, verslaan.