Lieke Martens grijpt naast tweede Champions League-zege op een rij

Lyon, dat het meest prestigieuze clubtoernooi nu acht keer heeft gewonnen, kwam in Turijn al snel op voorsprong. Binnen zes minuten maakte Amadine Henry de openingstreffer. In de 23e minuut verdubbelde voormalig wereldvoetballer van het jaar Ada Hegerberg de score. Na een ruim half uur leek de finale al beslist toen Catarina Macario de 3-0 tegen de touwen werkte.

FC Barcelona-vedette en Gouden Bal-winnaar Alexia Putellas bracht met een treffer vlak voor rust nog enigszins de spanning terug in de wedstrijd, maar ondanks meerdere grote kansen - waaronder een schot van zo’n veertig meter tegen de lat van Patricia Guijarro - bleef een remontada uit in de tweede helft. Vorig jaar maakt FC Barcelona nog een einde aan een reeks van vijf opeenvolgende eindzeges van Lyon, met Martens in een hoofdrol in de met 4-0 gewonnen finale tegen Chelsea.

Vreugde bij Amandine Henry (midden) na het openingsdoelpunt van Lyon. Ⓒ ANP/HH

De ploeg van Martens was dit seizoen oppermachtig in Spanje. Alle dertig competitieduels werden winnend afgesloten, met een astronomisch doelsaldo van plus 148. Lyon strijdt in Frankrijk nog om de landstitel. De wedstrijd van volgende week tegen nummer twee Paris Saint-Germain, dat een achterstand van vijf punten heeft, kan de club de tweede hoofdprijs van het seizoen opleveren.

Van de Donk maakte tegen FC Barcelona voor het eerst sinds november weer deel uit van de wedstrijdselectie van Lyon. De middenvelder kampte met een zeldzame voetblessure en werkte afgelopen maandag voor het eerst weer een volledige groepstraining af. Net als Egurolla en Martens hoopt ze deze zomer met Nederland nog te schitteren op het EK in Engeland.