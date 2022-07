Vingegaard biedt hoop op furieuze strijd met Pogacar

Wielrennen

Van der Poel voelde zich een stuk beter in zevende Touretappe

Mathieu van der Poel had een stuk beter gevoel over de zevende etappe in de tour de France dan een dag eerder. De kopman van Alpecin-Deceuninck kwam binnen op ruim acht minuten van ritwinnaar en geletruidrager Tadej Pogacar, maar was tevreden over zijn dag.