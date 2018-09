Ex-Ajacied Krohn-Dehli naar Deportivo

Michael Krohn-Dehli Ⓒ AFP

SEVILLA - De Deense middenvelder Michael Krohn-Dehli verhuist in de Spaanse competitie van Sevilla naar Deportivo la Coruña. De twee clubs hebben een akkoord bereikt over de transfer van de 34-jarige Krohn-Dehli, die bij Sevilla niet meer verzekerd was van een basisplaats.